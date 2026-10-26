«Вся команда разбежалась»: у Зеленского начался личностный и политический кризис

Вадим Москаленко.  
26.10.2026 21:30
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


За семь лет правления Зеленский так и не научился быть политическим лидером – он остался автократом и диктатором, от которого разбежалась вся команда.

Об этом на канале «UkrLife» в эфире видеоканала «Политека» заявил киевский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За семь лет правления Зеленский так и не научился быть политическим лидером – он...

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«Нам необходимо выработать коллективную позицию и по поводу компромисса по войне, пусть тяжелого. С такой позицией Зеленскому намного легче было бы и участвовать в переговорах, и переформатировать переговорные группы.

Но судя по его заявлениям и поведению, Зеленский к этому не готов. Он этот вариант для себя пока не допускает. А в украинской политике уже все так побили горшки, все контрлидеры (Порошенко, Кличко, Тимошенко) находятся под ударом власти: где-то криминальные преследования, где-то санкции, где-то репутационная война.

Это говорит о том, что Зеленский за 7 лет так и не научился быть политиком. Он по-прежнему мыслит себя вождем, предводителем, но не политическим лидером», – сказал Ермолаев.

«Зеленский любит слово «лидер», но лидер обеспечивает устойчивость, равновесие разного. А его линия – это не лидерская линия. Это скорее линия монополиста, автократа, который другого просто не допускает.

И если раньше это выглядело как его сильная сторона. Но сейчас это главная слабость, и главное уязвимое место. Потому что его окружение скукожилось до уровня небольшой группы, буквально несколько фамилий.

Не то что скамейка запасных – у него политическая команда оскудела до уровня двух-трех, да и то подчиненных. А это не политическая команда, это, скорее, офис. Он очень сильно загнан, он стал очень узкий и поэтому язвимый.

И сейчас, когда по нему наносятся вот такие дипломатические информационные удары, он уже перестал их держать. Он все чаще срывается, он все чаще дает эмоциональные ответы. Поэтому тут мы еще имеем дело с личностным кризисом», – подытожил он.

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