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За семь лет правления Зеленский так и не научился быть политическим лидером – он остался автократом и диктатором, от которого разбежалась вся команда.

Об этом на канале «UkrLife» в эфире видеоканала «Политека» заявил киевский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам необходимо выработать коллективную позицию и по поводу компромисса по войне, пусть тяжелого. С такой позицией Зеленскому намного легче было бы и участвовать в переговорах, и переформатировать переговорные группы. Но судя по его заявлениям и поведению, Зеленский к этому не готов. Он этот вариант для себя пока не допускает. А в украинской политике уже все так побили горшки, все контрлидеры (Порошенко, Кличко, Тимошенко) находятся под ударом власти: где-то криминальные преследования, где-то санкции, где-то репутационная война. Это говорит о том, что Зеленский за 7 лет так и не научился быть политиком. Он по-прежнему мыслит себя вождем, предводителем, но не политическим лидером», – сказал Ермолаев.