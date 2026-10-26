«Европа никогда не согласится на прекращение войны» – немецкий евродепутат

Максим Столяров.  
26.10.2026 23:26
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Украина


Европа не согласится на прекращение войны, потому что тогда именно европолитики окажутся виновны в гибели более миллиона человек.  

Об этом в беседе с норвежским политологом Гленном Дизеном заявил работавший во многих «горячих точках» экс-дипломат ООН, депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа не согласится на прекращение войны, потому что тогда именно европолитики окажутся виновны в...

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«У нас нет возможности вести переговоры. Если американцы уйдут, у нас практически не останется контактов с Россией.

И если мы начнем переговоры сейчас, после почти четырех лет войны, первое, что нам придется признать – это то, что речь идет о безопасности, а не о территории. А это значит, что нам придется признать, что причиной войны стало расширение НАТО.

И мы больше не сможем говорить о неспровоцированной войне. Вдруг нам приходится признать, что война началась из-за нашего поведения, из-за того, что мы тогда не разговаривали с Россией. Из-за того, что мы не воспринимали всерьез опасения России по поводу безопасности», – сказал Шуленбург.

«Получается, что мы вдруг оказываемся виноватыми в войне. Теперь, если в ходе этих переговоров Украина станет нейтральной, тогда люди спросят, почему мы не прекратили войну, которая длилась 5 лет, почему погибли до миллиона человек.

Если в итоге мы заключим договор о нейтралитете, то внезапно окажется, что мы несем ответственность за гибель всех этих людей, потому что отказались обсуждать этот вопрос раньше.

Так что для нас перспектива переговоров с Россией создает огромные психологические и логические проблемы для политических элит, потому что всей Европе, включая ЕС, придется признать, что они на самом деле все это время лгали украинцам и нам.

Так что, я думаю, мы действительно находимся в очень критической ситуации и, по-моему, больше всех проиграет Европейский Союз и НАТО», – добавил депутат.

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