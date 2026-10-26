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Европа не согласится на прекращение войны, потому что тогда именно европолитики окажутся виновны в гибели более миллиона человек.

Об этом в беседе с норвежским политологом Гленном Дизеном заявил работавший во многих «горячих точках» экс-дипломат ООН, депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас нет возможности вести переговоры. Если американцы уйдут, у нас практически не останется контактов с Россией. И если мы начнем переговоры сейчас, после почти четырех лет войны, первое, что нам придется признать – это то, что речь идет о безопасности, а не о территории. А это значит, что нам придется признать, что причиной войны стало расширение НАТО. И мы больше не сможем говорить о неспровоцированной войне. Вдруг нам приходится признать, что война началась из-за нашего поведения, из-за того, что мы тогда не разговаривали с Россией. Из-за того, что мы не воспринимали всерьез опасения России по поводу безопасности», – сказал Шуленбург.