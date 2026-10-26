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Если трехсторонний саммит по Украине потерпит неудачу, то вину за провал повесят на киевский режим, доказавший свою недоговороспособность.

Об этом на канале «UkrLife» заявил в эфире видеоканала «Политека» заявил киевский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос прекращения войны, как мы это услышали уже от российской и американской стороны, будет решаться в Китае на больших встречах. Господин Трамп дал нам понять, что обсуждать и, возможно, искать вариант завершения войны можно вообще без очных встреч лидеров воюющих, и без Зеленского. Но этот дипломатический раунд должен показать всему миру, особенно в публичной части, что американцы делают последние усилия, что они предоставили огромное количество возможностей и предложений украинской стороне, лишь бы та пошла на переговоры и пошла на сделку, как её называет Трамп», – сказал Ермолаев.