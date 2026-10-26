Беспокойство в Киеве: «Всю вину за провал мирных переговоров в Шэньчжене повесят на нас»

Вадим Москаленко.  
26.10.2026 19:19
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Китай, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Если трехсторонний саммит по Украине потерпит неудачу, то вину за провал повесят на киевский режим, доказавший свою недоговороспособность.

Об этом на канале «UkrLife» заявил в эфире видеоканала «Политека» заявил киевский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если трехсторонний саммит по Украине потерпит неудачу, то вину за провал повесят на киевский...

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«Вопрос прекращения войны, как мы это услышали уже от российской и американской стороны, будет решаться в Китае на больших встречах. Господин Трамп дал нам понять, что обсуждать и, возможно, искать вариант завершения войны можно вообще без очных встреч лидеров воюющих, и без Зеленского.

Но этот дипломатический раунд должен показать всему миру, особенно в публичной части, что американцы делают последние усилия, что они предоставили огромное количество возможностей и предложений украинской стороне, лишь бы та пошла на переговоры и пошла на сделку, как её называет Трамп», – сказал Ермолаев.

«Но в случае, если опять что-то не получится, тогда вся вина хлынет на голову политического Киева. Вот, собственно, весь этот пасьянс, как я понимаю.

И действительно, Зеленский и его команда, переговорщики – в очень сложном положении. В случае, если эта попытка не получится, точнее, со стороны Киева прозвучит, что мы с чем-то не согласны и нас это не устраивает, то действительно вопрос будет решаться без Украины, в ущерб Украине.

И более того, я думаю, что Вашингтон, Москва и, наверное, Пекин будут куда более активны и даже агрессивны в отношении правящей политической команды на Украине. Потому что теперь для них это будет просто камень преткновения, помеха», – добавил он.

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