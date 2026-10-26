Беспокойство в Киеве: «Всю вину за провал мирных переговоров в Шэньчжене повесят на нас»
Если трехсторонний саммит по Украине потерпит неудачу, то вину за провал повесят на киевский режим, доказавший свою недоговороспособность.
Об этом на канале «UkrLife» заявил в эфире видеоканала «Политека» заявил киевский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вопрос прекращения войны, как мы это услышали уже от российской и американской стороны, будет решаться в Китае на больших встречах. Господин Трамп дал нам понять, что обсуждать и, возможно, искать вариант завершения войны можно вообще без очных встреч лидеров воюющих, и без Зеленского.
Но этот дипломатический раунд должен показать всему миру, особенно в публичной части, что американцы делают последние усилия, что они предоставили огромное количество возможностей и предложений украинской стороне, лишь бы та пошла на переговоры и пошла на сделку, как её называет Трамп», – сказал Ермолаев.
«Но в случае, если опять что-то не получится, тогда вся вина хлынет на голову политического Киева. Вот, собственно, весь этот пасьянс, как я понимаю.
И действительно, Зеленский и его команда, переговорщики – в очень сложном положении. В случае, если эта попытка не получится, точнее, со стороны Киева прозвучит, что мы с чем-то не согласны и нас это не устраивает, то действительно вопрос будет решаться без Украины, в ущерб Украине.
И более того, я думаю, что Вашингтон, Москва и, наверное, Пекин будут куда более активны и даже агрессивны в отношении правящей политической команды на Украине. Потому что теперь для них это будет просто камень преткновения, помеха», – добавил он.
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