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На Украине внедряются новые схемы отлова украинских мужчин для войны с Россией.

Об этом в своем видеоблоге заявил один из главных рупоров Евромайдана, телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап (с 2022 по 2024 год офицер ВСУ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гнап сообщает, что ТЦКшник все чаще переодеваются в гражданскую одежду, чтобы не распугивать потенциальных жертв.

«Мало того, что охотятся в гражданском, так еще и начали использовать так называемых разведчиков. Это когда один из ТЦКшников в штатском, притворяясь обычным прохожим, сначала смотрит вокруг, на улице или в магазине, можно ли кого-нибудь из мужчин угнать. Как только он замечает потенциальную жертву, сразу дает команду своим подельникам и те быстро подлетают и начинают крутить человека», – говорит Гнап.

Он опубликовал несколько роликов, подтверждающих его слова. Так, на одном из видео таким образом попытались схватить повара одного из одесских кафе, который вышел на перекур, но которого коллеги сумели отбить после короткой стычки с людоловами.

А вот киевлянину в похожей ситуации не повезло. За ним следили в магазине, а когда вышел «к нему сразу подъехало целых два буса с молодыми людьми криминальной внешности, которые по указанию ТЦК похищают людей».

«Я насчитал там 11 сильных и здоровых уклонистов, которые вполне могли бы составить пехотное отделение где-нибудь на фронте. Впрочем, на войну они не хотят идти, а вместо этого хватают простых украинцев в тылу. И именно эту так называемую банду оповещения на двух белых бусах часто в последнее время видели киевляне за работой. Вот как на другом видео, они на днях похищали мужчину, ворвавшись на территорию частного предприятия. И согласитесь, друзья, эти упитанные мордовороты совсем не похожи на военных, которые после ранений на фронте оказались в ТЦК, как нам об этом рассказывает государственная пропаганда», – говорит автор.

Он публикует еще один ролик, показывающий, как выглядят реальные военные из 65-й бригады, более 300 дней просидевшие на позициях без ротации.

Кроме того, ТЦК начали использовать таксистов, которые периодически, чтобы самим не попасть на фронт, сдают своих клиентов в лапы зондеркоманд по отлову.