Словенское эхо сербских выборов: Любляна требует от Белграда архивы югославских спецслужб

Оливер Галич.  
26.10.2026 23:56
  (Мск) , Любляна
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Балканы, Выборы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Сербия, Скандал


Премьер-министр Словении Янез Янша заявил, что его Любляна не будет поддерживать дальнейшее продвижение Сербии к членству в Европейском Союзе до тех пор, пока Белград не передаст архивы бывших югославских секретных служб, имеющие отношение к Словении.

Требование Янши обусловлено тем, что словенка Марта Кос, ныне еврокомиссар по расширению ЕС, много лет обоснованно подозревается в сотрудничестве с УДБ – югославским аналогом КГБ, передает корреспондент «Политнавигатора».

Премьер-министр Словении Янез Янша заявил, что его Любляна не будет поддерживать дальнейшее продвижение Сербии...

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Янша объявил об своём требовании в социальной сети X на следующий день после выборов в Сербии, итоги которых активизировали дискуссии о европейском пути этой страны и о том, какие шаги должно предпринять новое правительство в Белграде.

«Мы приветствовали бы любое решение компетентных органов Сербии, направленное на ускорение переговоров о вступлении в ЕС. Однако мы не дадим согласия на какой-либо прогресс, пока Сербия не передаст Словении все архивы УДБ и других бывших служб СФРЮ, имеющих отношение к Словении», – написал Янша, добавив к своему посту ссылку на книгу «Комиссарка», которую словенский автор Игорь Омерза написал о Марте Кос.

Сразу после объявления о победе «Студенческого списка» еврокомиссар по расширению ЕС Марта Кос заявила, что теперь «двери ЕС открыты для Сербии». На это сам Омерза написал в социальных сетях, что сначала нужно открыть архивы УДБ и военной контрразведки Югославии.

Впервые обвинения в сотрудничестве с УДБ в адрес словенского политика Марты Кос прозвучали в 2022 году, когда она баллотировалась в президенты Словении. Она эти обвинения постоянно опровергала.

В ноябре 2024 года Марта Кос стала членом Европейской комиссии, ответственной за расширение ЕС. Тогда против её назначения выступил ряд евродепутатов от Словении, публично обвинив Кос в сотрудничестве со спецслужбами Социалистической федеративной республики Югославия (СФРЮ).

После этого словенский писатель Игорь Омерза опубликовал книгу «Комиссарка», в которой доказывал, что Марта Кос с 1987 года фигурировала как агент УДБ под псевдонимами Тара и Бланка.

 

Согласно материалам книги, её активность фиксировалась до марта 1990 года в Словенце-Граце и Мариборе, а также во время работы на радиостанции Deutsche Welle* в Кёльне.

Издание содержит 10 тайных документов УДБ, а также критический разбор заявлений и показаний Марты Кос во время слушаний в словенском и Европейском парламентах.

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