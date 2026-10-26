Дональд Трамп возмущается, что с Украины нечего взять, а сам беспардонно вытягивает из ВСУ опыт ведения современной войны.

Об этом на львовском телеканале NTA заявил офицер запаса украинских ВВС, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это взаимодействие, этот опыт – должен быть вот той обменной валютой, которая поможет нам получить дополнительные ресурсы из Европы. Трамп сказал, что Украина ничего не предоставила Соединенным Штатам. Я не буду перечислять, я просто приведу один пример.

Компания Lockheed Martin приехала на Украину, провела полностью аудит, сделала аудит использования F-16, и сейчас пытается улучшить радары на F-16, сейчас пытается увеличить объем разнообразных средств вооружения, которые могут нести F-16», – рассказал Храпчинский.