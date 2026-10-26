«Американцы приехали и бесплатно забрали все наши наработки по F-16» – возмущения на Львов-ТВ

Тарас Стрельцов.  
26.10.2026 20:17
  (Мск) , Львов
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Tехнологии, Авиация, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Дональд Трамп возмущается, что с Украины нечего взять, а сам беспардонно вытягивает из ВСУ опыт ведения современной войны.

Об этом на львовском телеканале NTA заявил офицер запаса украинских ВВС, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дональд Трамп возмущается, что с Украины нечего взять, а сам беспардонно вытягивает из ВСУ...

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«Это взаимодействие, этот опыт – должен быть вот той обменной валютой, которая поможет нам получить дополнительные ресурсы из Европы. Трамп сказал, что Украина ничего не предоставила Соединенным Штатам. Я не буду перечислять, я просто приведу один пример.

Компания Lockheed Martin приехала на Украину, провела полностью аудит, сделала аудит использования F-16, и сейчас пытается улучшить радары на F-16, сейчас пытается увеличить объем разнообразных средств вооружения, которые могут нести F-16», – рассказал Храпчинский.

«Не F-35! Они понимают стоимость изготовления F-16 и стоимость изготовления F-35. И понимают, что надо воевать более дешёвой, но более качественной техникой», – рассуждал укро-офицер.

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