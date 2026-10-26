«Всё наоборот!»: Киевский политтехнолог опроверг миф о якобы усталости русских от войны

Игорь Шкапа.  
26.10.2026 22:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российское общество в сравнении с прошлыми годами еще больше укрепилось во мнении о необходимости самых жестких мер по отношению к Украине.

Об этом в своем видеоблоге заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев,  передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российское общество в сравнении с прошлыми годами еще больше укрепилось во мнении о необходимости...

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Один из подписчиков поинтересовался, почему в РФ, не смотря на затянувшуюся и явно пошедшую вопреки изначальным планам войну, не поднимают свой голос сторонники сворачивания СВО.

«Остаётся ощущение, что среди российского обывателя… если в 2022 году многие в полголоса осуждали начало войны, то теперь отношение к войне более радикальное, более адекватно провластному.

И как раз очень многие россияне выступают как раз за полную и безоговорочную капитуляцию, дожать Украину и так далее. Поэтому в этом плане я просто не вижу социальной базы антивоенной, на которую мог бы опереться сторонник договоренностей», – отметил он.

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