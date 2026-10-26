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Российское общество в сравнении с прошлыми годами еще больше укрепилось во мнении о необходимости самых жестких мер по отношению к Украине.

Об этом в своем видеоблоге заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Один из подписчиков поинтересовался, почему в РФ, не смотря на затянувшуюся и явно пошедшую вопреки изначальным планам войну, не поднимают свой голос сторонники сворачивания СВО.