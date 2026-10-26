Зеленский ясно дал понять Трампу, что другого переговорщика от Украины ему не видать – укро-политолог

Вадим Москаленко.  
26.10.2026 20:42
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Поездкой в Осло украинский узурпатор Владимир Зеленский показал, что не потерпит никого другого на месте главного переговорщика от Украины.

Об этом на канале «UkrLife» в эфире видеоканала «Политека» заявил киевский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поездкой в Осло украинский узурпатор Владимир Зеленский показал, что не потерпит никого другого на...

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«Трамп говорит о том, что Украине нужен кто-то другой, кто подписал бы. Но что такое кто-то другой? Это же не просто Зеленский приболел ОРВИ и поехал кто-то другой на переговоры. Нет, речь идет о статусе. Это возможно только в случае, если произойдут какие-то изменения в украинском руководстве.

А как они возможны? Только если произойдет какая-то действительно подвижка во взаимоотношениях между президентом и парламентом. И даже если глава государства там останется на посту, но исключить себя из переговорного процесса, на первое место тогда должны выйти представители парламента. Какое-то новое руководство парламента», – сказал Ермолаев.

«Вот об этом идет речь, когда американцы призывают Украину подумать, кто может представлять ее на переговорах для завершения сделки, если это не Зеленский.

А Зеленский в своей поездке в Осло продемонстрировал, что он никому это место не отдаст. Не успел Трамп заявить, что хорошо бы другого, как Зеленский уже летит в Осло – и показывает, что другого не будет. Не дождетесь, мистер Трамп», – подытожил он.

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