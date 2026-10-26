Поездкой в Осло украинский узурпатор Владимир Зеленский показал, что не потерпит никого другого на месте главного переговорщика от Украины.

Об этом на канале «UkrLife» в эфире видеоканала «Политека» заявил киевский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамп говорит о том, что Украине нужен кто-то другой, кто подписал бы. Но что такое кто-то другой? Это же не просто Зеленский приболел ОРВИ и поехал кто-то другой на переговоры. Нет, речь идет о статусе. Это возможно только в случае, если произойдут какие-то изменения в украинском руководстве.

А как они возможны? Только если произойдет какая-то действительно подвижка во взаимоотношениях между президентом и парламентом. И даже если глава государства там останется на посту, но исключить себя из переговорного процесса, на первое место тогда должны выйти представители парламента. Какое-то новое руководство парламента», – сказал Ермолаев.