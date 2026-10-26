В скором будущем в Балтийском море возможен военный конфликт из-за попыток заблокировать обеспечение Санкт-Петребурга и Калининграда.

Об этом в беседе с журналистом Михалом Жаковским, заявил бывший оперативный командующий родами вооруженных сил Польши генерал Томаш Пётровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Балтийское море меняется — даже если смотреть на него нашими глазами. Давайте разберемся. Еще недавно некоторые поляки даже не подозревали, что у нас в Балтийском море есть буровые платформы, которые принадлежат нам. Помимо тех, о которых все знают, сейчас появились и другие проекты: газопроводы, морские ветряные электростанции, которые уже разрабатываются и строятся, а также планируемая к строительству атомная электростанция, которая станет для нас важнейшим источником энергии», – сказал генерал.

При этом он подчеркивает важность Балтийского моря с точки зрения транспортных коммуникаций.

«Ведь именно здесь были перехвачены суда, в том числе из так называемого «теневого флота». Кроме того, через Датские проливы проходят маршруты поставок товаров и различных грузов, необходимых как Санкт-Петербургу, так и Калининградской области. Следовательно, роль Балтийского моря будет только возрастать, и вполне можно ожидать, что в ближайшем будущем здесь могут быть предприняты аналогичные действия [захваты судов].

Наряду с космическим пространством существует и морская сфера — область, в которой Россия по-прежнему сильна. Здесь она утратила гораздо меньше своего потенциала, чем в сухопутной сфере, и продолжит искать способы для эскалации, проверяя нашу сплоченность и устойчивость вблизи той черты, за которой начинается потенциальный военный конфликт», – рассуждал Пётровский.