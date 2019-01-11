11.01.2019, Киев, Семен Дорошенко
А в остальном, прекрасная маркиза: Порошенко обьявил о преодолении кризиса на Украине
Президент Украины Петр Порошенко считает, что Украине в 2018 году удалось обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выход страны из зоны риска, связанного с дефолтом, передает корреспондент “ПолитНавигатора”
«Еще четыре года назад Украина была в полушаге от дефолта и в шаге от национальной катастрофы. Но нам удалось совместными усилиями обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выход Украины из зоны риска. Самое тяжелое у нас точно позади. Двигаемся вперед» — написал Порошенко в своем аккаунте в Твиттер.
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20:42 11 январяА в остальном, прекрасная маркиза: Порошенко обьявил о преодолении кризиса на Украине
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23:34 10 января«Европейские инвестиции» на Украину оказались очередным враньём
23:27 10 январяОхрана Порошенко унизила жителей Западной Украины
23:16 10 январяПризнание экс-командующего ВМСУ: Украинская база на Азове – это блеф
23:04 10 января«Ха-ха-ха! Американцы вам не помогут!»
22:58 10 января«Хотели гидности? Платите больше, чем все в Европе!»
19:44 11 январяВ Крыму боролись с украинизацией латынью
15:56 11 январяАдвокат «хизбов» пожаловался на преследования властей
14:15 11 январяВ Ялте подпорная стена обрушилась на жилой дом
13:45 11 января«Комета» долетит до Евпатории
13:05 11 январяСорван график еще одного объекта программы восстановления Крыма после Украины
12:46 11 январяПрирода помогает Крыму преодолеть украинскую блокаду
22:58 10 января«Хотели гидности? Платите больше, чем все в Европе!»
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19:07 11 январяВ Житомирской области боевикам “АТО” раздали в собственность 3,5 тысяч гектаров земли
18:56 11 январяМураев тоже метит в кресло Порошенко
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18:22 11 январяГривна упала, потому что Украина кормит Россию – экс-замглавы НБУ
18:11 11 январяПорошенко стал ГЕТЬманом
18:05 11 январяСудьба Порошенко оказалась в руках Авакова
17:49 11 январяВ Киеве объявили Лукашенко инструментом по снятию рубашек
17:13 11 январяУкраинского криминального авторитета похитили в Москве – СМИ
16:58 11 январяПонаехавшие в Киев русофобы погрязли в склоках и разочаровались друг в друге
16:47 11 январяУкраина собирается взять в аренду боевые корабли
16:37 11 января«Мы не способны постоять за себя» – украинский полковник
16:33 11 январяЗапад не желает расследовать катастрофу Боинга в Донбассе, спеша обвинить Россию – МИД РФ
16:25 11 январяЗахарова пожаловалась, что Запад игнорирует героизацию бандеровцев
16:01 11 январяСкоро Украина останется без денег МВФ
15:46 11 январяУкраина озвучила планы по производству штурмовой авиации
15:14 11 январяУкраина в этом году отдаст все резервы на выплату старых долгов
14:56 11 январяОдесский священник: Украинское государство обречено. Нельзя молчать об этом
14:29 11 января«Не существует великих аграрных держав»
13:59 11 январяЖирный депутат-нацист написал донос на политолога, которого не смог одолеть на ток-шоу
13:26 11 январяУкраина очертила рамки для «анального и орального проникновения в тело другого лица»
12:46 11 январяПрирода помогает Крыму преодолеть украинскую блокаду
12:33 11 января«Русские боятся подходить к украинским катерам» – Клименко
12:22 11 январяУкраинскому журналисту продлили домашний арест под крики «Ганьба»
12:11 11 январяПосле выборов Украину может покинуть половина страны
11:37 11 январяВ ОБСЕ осадили антироссийскую истерию Климкина
10:50 11 январяПрозрение волонтера ВСУ: «Если не уступим Донбассу, развалимся на части»
10:09 11 январяЕвропейские стандарты угробили украинскую экономику
9:52 11 январяВ Москве рассказали, когда Украина получит своих моряков
8:58 11 января«Ссыт обычного народа» – журналист рассказал, как Порошенко слился с томос-тура
0:14 11 январяВ Москве признали: Ситуация с Порошенко резко изменилась
23:59 10 январяВ единственном в истории ЧП с поставкой газа в Европу виновата Украина
23:54 10 январяВ Москве сказали «А» по Украине
23:48 10 январяНа руках кукловодов Зеленского – кровь русских Донбасса
23:34 10 января«Европейские инвестиции» на Украину оказались очередным враньём
23:27 10 январяОхрана Порошенко унизила жителей Западной Украины
23:16 10 январяПризнание экс-командующего ВМСУ: Украинская база на Азове – это блеф
23:04 10 января«Ха-ха-ха! Американцы вам не помогут!»
22:58 10 января«Хотели гидности? Платите больше, чем все в Европе!»
22:50 10 январяЯпонии не видать Курил, как украинцам Крыма, – депутат Госдумы
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20:52 10 январяУкраинец “отмыл” в Польше почти миллион евро и может сесть на 10 лет
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18:22 11 январяГривна упала, потому что Украина кормит Россию – экс-замглавы НБУ
17:13 11 январяУкраинского криминального авторитета похитили в Москве – СМИ
16:37 11 января«Мы не способны постоять за себя» – украинский полковник
16:33 11 январяЗапад не желает расследовать катастрофу Боинга в Донбассе, спеша обвинить Россию – МИД РФ
16:25 11 январяЗахарова пожаловалась, что Запад игнорирует героизацию бандеровцев
15:46 11 январяУкраина озвучила планы по производству штурмовой авиации
14:15 11 январяВ Ялте подпорная стена обрушилась на жилой дом
13:45 11 января«Комета» долетит до Евпатории
13:05 11 январяСорван график еще одного объекта программы восстановления Крыма после Украины
12:46 11 январяПрирода помогает Крыму преодолеть украинскую блокаду
12:33 11 января«Русские боятся подходить к украинским катерам» – Клименко
11:37 11 январяВ ОБСЕ осадили антироссийскую истерию Климкина
11:07 11 январяКрупнейшая деловая газета Германии признала превосходство РФ в ряде отраслей
10:09 11 январяЕвропейские стандарты угробили украинскую экономику
9:52 11 январяВ Москве рассказали, когда Украина получит своих моряков
9:20 11 январяНа суде Павленский озадачил переводчиков
8:29 11 январяИталия усиливает давление на Брюссель в вопросе отмены антироссийских санкций
0:51 11 январяШатдаун Трампа бьёт все рекорды
23:59 10 январяВ единственном в истории ЧП с поставкой газа в Европу виновата Украина
23:54 10 январяВ Москве сказали «А» по Украине
22:58 10 января«Хотели гидности? Платите больше, чем все в Европе!»
22:50 10 январяЯпонии не видать Курил, как украинцам Крыма, – депутат Госдумы
22:45 10 января«Северный поток» не даст украинской верхушке воровать
22:25 10 январяРоссия сделала чёткое военно-морское предостережение Киеву и НАТО
21:49 10 январяУкраинское ТВ: Лукашенко впервые сталкивается с перспективной потерять власть
21:45 10 январяЛукашенко объявил ультиматум России
19:16 10 январяДодон нажаловался Медведеву в твиттере на санкции против Украины
18:03 10 январяСчётная палата: Инвестиций в Севастополь нет, цены растут без конкуренции
17:21 10 январяНа форуме «ПолитНавигатора» появился строгий модератор
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12:54 10 январяВ Киеве признали, что американские корабли не хотят подставляться под русские ракеты
11:04 10 январяЖелающим свалить на Запад предложили обязательную отработку
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9:32 10 январяБежавший из Крыма экстремист оправдывается, что не собирается быть предателем
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21:42 9 январяОткрытие бесплатного катка в Севастополе обернулось скандалом
21:34 9 январяКиев отрапортовал о снижении потока в Крым: Врёт и запугивает
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