А в остальном, прекрасная маркиза: Порошенко обьявил о преодолении кризиса на Украине

11.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Украине в 2018 году удалось обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выход страны из зоны риска, связанного с дефолтом, передает корреспондент “ПолитНавигатора”

«Еще четыре года назад Украина была в полушаге от дефолта и в шаге от национальной катастрофы. Но нам удалось совместными усилиями обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выход Украины из зоны риска. Самое тяжелое у нас точно позади. Двигаемся вперед» — написал Порошенко в своем аккаунте в Твиттер.