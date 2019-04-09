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09.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Общество, Политика, Украина
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Администрация Порошенко в Киеве окружена автобусами с Нацгвардией

Под здание администрации президента Украины на улицу Банковую стянули военнослужащих Национальной гвардии Украины, полицию и кареты скорой помощи, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает киевское агентство УНН.

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Сейчас под зданием администрации президента дежурят около десятка автобусов Нацгвардии и несколько сотен правоохранителей.

По словам сотрудников полиции, такие меры охраны здания Администрации Президента обусловленные проведением массовой акции Национальным корпусом.

“Здесь планируются массовые мероприятия, в целях безопасности на время проведения этих мероприятий проход по улице Банковой будет ограничен”, – сообщила сотрудница полиции.

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