Киев этой зимой при минусовой температуре впервые за годы войны может стать зоной гуманитарной катастрофы.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Киеве тяжелейшая ситуация, видим масштабное отключение электричества. В нашем офисе вчера не было электричества больше 12 часов подряд. Более того, мы видели проблемы и с водой, функционированием транспорта.

Ещё не катастрофа, но мы приближаемся к какой-то катастрофе, к коллапсу функционирования города. И – да, это означает, что минус налоги, это означает, что люди будут уезжать из Киева.

Но это не приведёт к капитуляции Украины. Какая ни была бы ситуация в Киеве, даже если вообще там не будет электричества, это не приведёт к смене политического курса Украины в короткой перспективе», – уверяет Бортник.