«Люди в Киеве обозлены и агрессивны»: скандалы и блэкауты могут спровоцировать катастрофу – Бортник

Вадим Москаленко.  
04.11.2026 17:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЖКХ, Киев, Кризис, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Киев этой зимой при минусовой температуре впервые за годы войны может стать зоной гуманитарной катастрофы.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев этой зимой при минусовой температуре впервые за годы войны может стать зоной гуманитарной...

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«В Киеве тяжелейшая ситуация, видим масштабное отключение электричества. В нашем офисе вчера не было электричества больше 12 часов подряд. Более того, мы видели проблемы и с водой, функционированием транспорта.

Ещё не катастрофа, но мы приближаемся к какой-то катастрофе, к коллапсу функционирования города. И – да, это означает, что минус налоги, это означает, что люди будут уезжать из Киева.

Но это не приведёт к капитуляции Украины. Какая ни была бы ситуация в Киеве, даже если вообще там не будет электричества, это не приведёт к смене политического курса Украины в короткой перспективе», – уверяет Бортник.

Однако, указал укро-эксперт, в долгосрочной перспективе всё гораздо мрачнее.

«Если кризис будет длиться долго, никто не может предугадать, как он повлияет на общественное мнение. То, что мы видели в Петропавловской Борщаговке – на него тоже влияет эта ситуация.

Люди обозлены, люди агрессивны, у людей нет электричества, у людей часто нет тепла, нет воды… и любая эмоция превращается в агрессию, в том числе, и в уличную агрессию.

И ситуация в Киеве очень тяжёлая. Мы находимся только в начале ноября, если пойдёт минусовая температура, я думаю, что Киев в этом году впервые за годы войны может стать зоной гуманитарной катастрофы», – тревожится укро-политолог.

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