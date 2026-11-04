«Люди в Киеве обозлены и агрессивны»: скандалы и блэкауты могут спровоцировать катастрофу – Бортник
Киев этой зимой при минусовой температуре впервые за годы войны может стать зоной гуманитарной катастрофы.
Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В Киеве тяжелейшая ситуация, видим масштабное отключение электричества. В нашем офисе вчера не было электричества больше 12 часов подряд. Более того, мы видели проблемы и с водой, функционированием транспорта.
Ещё не катастрофа, но мы приближаемся к какой-то катастрофе, к коллапсу функционирования города. И – да, это означает, что минус налоги, это означает, что люди будут уезжать из Киева.
Но это не приведёт к капитуляции Украины. Какая ни была бы ситуация в Киеве, даже если вообще там не будет электричества, это не приведёт к смене политического курса Украины в короткой перспективе», – уверяет Бортник.
Однако, указал укро-эксперт, в долгосрочной перспективе всё гораздо мрачнее.
«Если кризис будет длиться долго, никто не может предугадать, как он повлияет на общественное мнение. То, что мы видели в Петропавловской Борщаговке – на него тоже влияет эта ситуация.
Люди обозлены, люди агрессивны, у людей нет электричества, у людей часто нет тепла, нет воды… и любая эмоция превращается в агрессию, в том числе, и в уличную агрессию.
И ситуация в Киеве очень тяжёлая. Мы находимся только в начале ноября, если пойдёт минусовая температура, я думаю, что Киев в этом году впервые за годы войны может стать зоной гуманитарной катастрофы», – тревожится укро-политолог.
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