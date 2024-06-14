«Агрессия! Оккупация!» – генсека НАТО взбесило мирное предложение Путина

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал озвученные президентом РФ Владимиром Путиным условия мирного урегулирования – «предложением агрессии и оккупации».

Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не Украина должна выводить, это Россия должна выводить свои войска с оккупированной украинской территории. И это предложение просто означает, что русские имеют право оккупировать ещё больше территорий, все эти области, которые они считают неукраинскими.

Это не добропорядочное предложение, а предложение, которое означает, что русские должны достигнуть своих военных целей, и означает, что Украина должна отказаться ещё от значительной части своей территории, которую Россия ещё не смогла захватить», – возмущался Столтенберг.