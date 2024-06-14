«Агрессия! Оккупация!» – генсека НАТО взбесило мирное предложение Путина
Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал озвученные президентом РФ Владимиром Путиным условия мирного урегулирования – «предложением агрессии и оккупации».
Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Не Украина должна выводить, это Россия должна выводить свои войска с оккупированной украинской территории. И это предложение просто означает, что русские имеют право оккупировать ещё больше территорий, все эти области, которые они считают неукраинскими.
Это не добропорядочное предложение, а предложение, которое означает, что русские должны достигнуть своих военных целей, и означает, что Украина должна отказаться ещё от значительной части своей территории, которую Россия ещё не смогла захватить», – возмущался Столтенберг.
«То есть – это не предложение мира, это предложение ещё большей агрессии, большей оккупации, и также это демонстрирует, что цель России – контролировать Украину. Такая цель и была у России с самого начала этой войны. Это серьёзное нарушение международного права. Именно поэтому союзники НАТО продолжают поддерживать Украину», – добавил натовский генсек.
Напомним, ранее президент РФ озвучил новое предложение для мира, а не заморозки конфликта: ВСУ уходят из Донбасса, Херсонской, Запорожской областей, признавая их окончательную потерю вместе с Крымом, а Киев объявляет нейтралитет и отказывается от НАТО.
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