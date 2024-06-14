«Агрессия! Оккупация!» – генсека НАТО взбесило мирное предложение Путина

Константин Серпилин.  
14.06.2024 17:17
  (Мск) , Брюссель
Просмотров: 1166
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал озвученные президентом РФ Владимиром Путиным условия мирного урегулирования – «предложением агрессии и оккупации».

Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал озвученные президентом РФ Владимиром Путиным условия мирного урегулирования –...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Не Украина должна выводить, это Россия должна выводить свои войска с оккупированной украинской территории. И это предложение просто означает, что русские имеют право оккупировать ещё больше территорий, все эти области, которые они считают неукраинскими.

Это не добропорядочное предложение, а предложение, которое означает, что русские должны достигнуть своих военных целей, и означает, что Украина должна отказаться ещё от значительной части своей территории, которую Россия ещё не смогла захватить», – возмущался Столтенберг.

«То есть – это не предложение мира, это предложение ещё большей агрессии, большей оккупации, и также это демонстрирует, что цель России – контролировать Украину. Такая цель и была у России с самого начала этой войны. Это серьёзное нарушение международного права. Именно поэтому союзники НАТО продолжают поддерживать Украину», – добавил натовский генсек.

Напомним, ранее президент РФ озвучил новое предложение для мира, а не заморозки конфликта: ВСУ уходят из Донбасса, Херсонской, Запорожской областей, признавая их окончательную потерю вместе с Крымом, а Киев объявляет нейтралитет и отказывается от НАТО.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть