Алкснис: Граждане России гибнут в результате бестолковых «жестов доброй воли»

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Россия физически не может контролировать каждый метр границы с Украиной из-за ее большой протяженности и отсутствия серьезной полосы препятствий. Поэтому вылазки диверсантов и террористов, подобные той, что произошла на днях в Брянской области, вполне возможны.

Об этом в эфире телеканала RTVI заявил бывший депутат Верховного Совета СССР и Госдумы РФ, полковник в отставке Виктор Алкснис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Протяженность украинской границы составляет более двух тысяч километров. Причем, границы не оборудованной, как иногда показывают в кино: колючая проволока, какие-то технические средства, охрана, кругом сидят в засадах пограничники – все это не так. Перекрыть такой огромный промежуток границы – на это нужны огромные капиталовложения… Для этого нужен огромный контингент погранслужбы. Соответственно, возможности пограничной службы, судя по численности, тоже весьма ограничены. Сегодня, на мой взгляд, надежно закрыть границу с Украиной, не допустить проникновения через нее подобных, условно назовем это «диверсионных групп», будет практически невозможно. Повторюсь, когда-то это была административная граница между Россией и Украиной, там она проходит в таких местах, даже населенный пункт по одну сторону этой улицы – Украина, по другую – Россия. Для людей, которые там прожили всю жизнь, это не является границей», – заявил Алкснис.

Он полагает, что безопасность можно обеспечить, только отбросив ВСУ.

«Эту ситуацию, к горькому сожалению, мы создали сами, когда год назад мы отошли от Киева в рамках жеста доброй воли для обеспечения переговоров с Украиной в Стамбуле. Мы отвели свою группировку из-под Киева, но одновременно отвели группировку от Черниговской области, от Сумской области, от Харьковской области. И обеспечили выход Украины на государственные границы Российской Федерации. Да, когда-то это была граница дружбы – вначале административная граница, после этого, даже после развала СССР отношения были, может быть, не очень братские, но нормальные. Но мы отошли и допустили выход на границы. Соответственно, облегчили Украине подобные действия в отношении нашей территории и наших граждан. А позднее то же самое сделали в Харьковской области, когда осенью отошли и обеспечили выход Украине к территории Белгородской области. Это по нашей доброй воле, я подчеркиваю», – заявил Алкснис.