«Алюминиевое дерьмо» – у ВС РФ большие проблемы с лодками на Днепре

ВС РФ приходится выполнять задание на Днепре, используя допотопные лодки с китайскими моторами, тогда как в портах во многих краях России полно конфискованных прекрасных браконьерских катеров.

Об этом в эфире радио «КП» рассказал военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Радиоведущий Иван Панкин поднял тему, что ВС РФ банально не хватает качественных лодок и моторов, и проблемы у бойцов на Днепре именно из-за этого. Более того, эта одна из причин потерь в живой силе. Военкоры обратились к губернаторам с просьбой все конфискованные у браконьеров лодки передать российским военным.

«В Дагестане все райотделы прибрежной милиции заставлены браконьерскими катерами (на фото – ред.), на которых стоят сильные моторы, которые догнать может только пуля. Эти катера изымаются, они стоят там годами. То же самое в Астрахани стоят, ещё на Волге. Это то, что нужно нашим ребятам, за такой лодкой даже дрон не угонится. Лежат мёртвым грузом, потому что они не знают, что с ними делать. Сейчас мы качнём эту инициативу, поможем фронту. [Почему это не было сделано, 1,5 года идёт СВО], во-первых, с конфискатом браконьерским это из области очевидного, но то, что глаз не замечает. А второй вопрос, почему у нас нет штатных плавсредств для людей, которые неслучайно оказались на месте дислокации в октябре-ноябре прошлого года, заняли позиции по Днепру и Каховскому водохранилищу – можно было сообразить, что нужны срочно плавсредства? Вопрос не ко мне», – рассказал Стешин.

Военкора спросили, на каких лодках русским бойцам приходится ходить сейчас.

«Да обычные алюминиевые казанки с какими-нибудь «ветерками», в лучшем случае – с китайскими моторами, он то заведётся, то не заведётся – то, что насобирали ребята по побережью, то, что не успели уничтожить враги. На них и передвигаются», – ответил он.

Панкина в свою очередь возмутило такое положение вещей.

«У вооружённых сил нет лодок, при этом им ставят боевые задачи по форсированию какие-то, при этом на каком-то алюминиевом дерьме, у которого мотор не заводится, меня это просто поражает. И мы впервые за полтора года – я впервые слышу об этом, что у нас такая проблема есть», – возмутился радиоведущий.