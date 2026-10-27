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Украина слишком коррумпирована, разрушена и бедна, поэтому, несмотря на обещания отдельных политиков, её никогда не примут в ЕС.

Об этом в беседе с норвежским политологом Гленном Дизеном заявил работавший во многих «горячих точках» экс-дипломат ООН, депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина никогда не вступит в ЕС. Я в этом абсолютно уверен. Она к этому не готова. Это истощит все ресурсы ЕС, которые идут на поддержку сельского хозяйства, на региональную поддержку. Ведь Украина – это разрушенная страна. Очень коррумпированная страна, в которой идет война. Так что вступление в ЕС – это несбыточная мечта. Но, тем временем, ЕС милитаризируется. Когда я заседаю в парламенте, мне кажется, что я заседаю в НАТО, потому что они все время говорят о перевооружении Европы и тому подобном. Когда канцлер Мерц приехал в Киев 4 октября, он сказал, что приехал, чтобы предложить Зеленскому ассоциированное членство. Такое заявление означает, что членства не будет вообще, потому что в договоре нет такого понятия, как «ассоциированный член», – сказал Шуленбург.