Украину никогда не примут в ЕС, это пустые мечты – евродепутат

Максим Столяров.  
27.10.2026 12:43
  (Мск) , Москва
Просмотров: 614
 
Дзен, ЕС, Политика, Украина


Украина слишком коррумпирована, разрушена и бедна, поэтому, несмотря на обещания отдельных политиков, её никогда не примут в ЕС.  

Об этом в беседе с норвежским политологом Гленном Дизеном заявил работавший во многих «горячих точках» экс-дипломат ООН, депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина слишком коррумпирована, разрушена и бедна, поэтому, несмотря на обещания отдельных политиков, её никогда...

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«Украина никогда не вступит в ЕС. Я в этом абсолютно уверен. Она к этому не готова. Это истощит все ресурсы ЕС, которые идут на поддержку сельского хозяйства, на региональную поддержку.

Ведь Украина – это разрушенная страна. Очень коррумпированная страна, в которой идет война. Так что вступление в ЕС – это несбыточная мечта.

Но, тем временем, ЕС милитаризируется. Когда я заседаю в парламенте, мне кажется, что я заседаю в НАТО, потому что они все время говорят о перевооружении Европы и тому подобном.

Когда канцлер Мерц приехал в Киев 4 октября, он сказал, что приехал, чтобы предложить Зеленскому ассоциированное членство. Такое заявление означает, что членства не будет вообще, потому что в договоре нет такого понятия, как «ассоциированный член», – сказал Шуленбург.

«Значит, нам придется менять договор. И я могу вас заверить, что 27 стран будут тянуть время, чтобы ничего не менять. Это способ сказать «нет».

Кроме того, на бумаге ничего не сказано о том, что на самом деле означает «ассоциированное членство». Это значит, что их приглашают на рождественские вечеринки в ЕС. И для Украины это тоже не выход.

Украине нужно опираться на свой статус нейтрального государства между странами БРИКС и Европейским Союзом. Между Азией и Европой, и в этом ее сила. И им гораздо лучше оставаться нейтральными. Нейтралитет дает гораздо больше свободы действий, чем статус члена Европейского Союза», – добавил депутат.

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English version :: Читать на английском Украину никогда не примут в ЕС, это пустые мечты – евродепутат

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