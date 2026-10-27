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Танкер, предположительно относящийся к российскому «теневому флоту», на днях прошел в зоне ответственности британского ВМФ, однако не был задержан.

По этому поводу баронесса Анабель Голди на заседании парламента потребовала объяснений от замминистра иностранных лорда Стюарта Мартина Вуда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не буду давать конкретных комментариев по поводу оперативных решений или оценок, как я уверен, понимает благородная леди, поскольку это пойдет только на пользу России. Любые действия Великобритании по перехвату судов российского «теневого флота» подлежат и будут подлежать в будущем строгим юридическим процедурам и соответствовать как внутреннему, так и международному законодательству. Потенциальные цели подлежат оценке со стороны правоохранительных органов, военных и энергетических специалистов, и, конечно, мы постоянно пересматриваем нашу политику. Милорды, наша страна может гордиться неизменной поддержкой, которую оказывали президенту Зеленскому на Украине сменявшие друг друга правительства, в борьбе с ужасающим незаконным вторжением Путина. Эта поддержка включает в себя жесткие санкции против России и ее союзников», – витиевато ответил чиновник.

Это словоблудие явно не устроило баронессу.

«Милорд, санкции без применения – это слабость. А Путин, как и любой агрессор, пользуется слабостью, но боится силы. Могу я спросить благородного лорда министра, не свидетельствует ли нерешительность в применении нашего режима санкций о слабости? И будут ли другие суда, потенциально нарушающие санкции, проходящие через наши воды, также избегать перехвата?».

Вуд начал хвастаться, будто за пару лет Лондон перехватывает столько танкеров, сколько никто в мире.

«Великобритания занимает лидирующие позиции в мире и признана как союзниками, так и противниками за широту, силу и серьезность поддерживаемых ею инициатив. С 2024 года мы выявили более 700 судов, предположительно входящих в «теневой флот». В настоящее время под арестом находится судно, задержанное министром транспорта в соответствии с законом о санкциях в сфере транспорта. Легко рассматривать отдельные случаи и задаваться вопросом: почему бы нам не повторить то же самое? Могу заверить благородную леди и палату в том, что при принятии решения о задержании и досмотре учитываются серьезные юридические, операционные, дипломатические и другие факторы. Но утверждение о том, что Великобритания не проводит масштабную, надежную, эффективную политику в отношении санкций и борьбы с судами «Теневого флота», не соответствует действительности», – опять отбрехался чиновник.

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