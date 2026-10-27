Еврокомиссар: Бандеровцы без денег не останутся, накачка оружием – будет только расти

Анатолий Лапин.  
27.10.2026 11:25
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, ЕС, Украина


Евросоюз продолжит содержать бандеровский режим на Украине и, более того, обещает увеличить накачку оружием.

Об этом на пресс-конференции в Париже заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Евросоюз продолжит содержать бандеровский режим на Украине и, более того, обещает увеличить накачку оружием....

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«Для Еврокомиссии Украина действительно является очевидным стратегическим приоритетом», – сказал евробюрократ.

Он заверил, что Киев получит все из запланированных «60 миллиардов на два года», причем, несмотря на коррупционные скандалы, Кубилюс заверил, что «это действительно очень эффективно».

«Что касается финансовой поддержки развития украинского потенциала, то деньги есть, есть четкие процедуры, и они работают очень эффективно», – сказал еврокомиссар.

Единственной проблемой Кубилюс назвал не воровство денег окружением Зеленского, а чтобы «поставки европейских производителей осуществлялись в срок» – «не откладывались до 28 или 29 года».

Еврокомиссар пообещал обеспечить «наращивание производства» в интересах ВСУ в странах ЕС и на Украине.

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English version :: Читать на английском Еврокомиссар: Бандеровцы без денег не останутся, накачка оружием – будет только расти

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