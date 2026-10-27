Евродепутат: За стол переговоров с Россией мы сядем как проигрывающая сторона

Максим Столяров.  
27.10.2026 12:36
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Политика, Россия, Украина


Чем дольше Украина и Запад затягивают войну против России, тем хуже оказываются их переговорные позиции.  

Об этом в беседе с норвежским политологом Гленном Дизеном заявил работавший во многих «горячих точках» экс-дипломат ООН, депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чем дольше Украина и Запад затягивают войну против России, тем хуже оказываются их переговорные...

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«Мы зациклились на военном решении, а военного решения нет. И мы в проигрыше. С каждым днем переговорные позиции НАТО и Украины становятся все хуже.

Я видел мирное предложение Джеффри Сакса, в котором он утверждал, что возможен некий обмен: украинцы в обмен уходят из Донбасса. Сумская и Харьковская области, оккупированные Россией, могут быть возвращены.

С каждым днем это кажется все менее вероятным. Уже сейчас это кажется менее вероятным, потому что, чем дольше мы ждем, тем меньше у нас остается переговорных возможностей.

Но так было и в последние 12 с лишним лет, с 2014 года. Каждый раз, когда мы отказываемся признавать аргументы оппонентов, мы оказываемся в еще более сложной ситуации», – сказал Шуленбург.

«И я думаю, что время для таких предложений, как у Джеффа, прошло. Мы не можем себе этого позволить.

Нам нужно собраться и просто сказать: послушайте, это наша общая ответственность, давайте начнем с чистого листа. Не нужно хитрить и что-то кому-то давать. Это не выход. И не стоит забывать, что Россия сейчас в выигрышной позиции.

Я имею в виду, что они выигрывают войну, а не мы. Поэтому я думаю, что победитель всегда определяет ход переговоров. И нам нужно исходить из того, что если Европа сядет за стол переговоров с Россией, то она сядет за него, проигравшись стороной», – резюмировал евродепутат.

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English version :: Читать на английском Евродепутат: За стол переговоров с Россией мы сядем как проигрывающая сторона

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