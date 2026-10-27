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Еще недавно расхваливавшаяся в западной прессе как «инновационная» и «уникальная» продукция ВПК Украины отвергается Европой под предлогом чрезмерного использования комплектующих из Китая.

Об этом на львовском телеканале NTA заявил офицер запаса украинских ВВС, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европа ставит условия – мы будем скупать украинских производителей оружия, если в стоимости этого оружия не превышает 35% китайских комплектующих. Ключевая проблема: комплектующих мало, а вот стоимость некоторых элементов китайских превышает этот показатель в 35%. И Европа заставляет нас отказываться от китайского, но не предлагает дешёвую альтернативу», – сокрушался укро-авиатор.

Опечаленный ведущий канала назвал это «капитализмом в не самом лучшем понимании этого слова».

«Европа до сих пор имеет фрагментированный рынок ОПК. Они не обмениваются друг с другом. Да, они создают отдельные продукты. Вы пришли ко мне для того, чтобы получить экспертизу, и вы эту экспертизу хотите монетизировать и продавать системы на Ближний Восток, которые будут защищать Ближний Восток от дронов и ракет. Но вы не думаете о безопасности Европы! Вы не думаете о Сувалскосм коридоре, который является реальной угрозой», – сокрушался Храпчинский.

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