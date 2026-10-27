Россию хотят облапошить по модели Минских соглашений – Москва на это не пойдёт

Максим Столяров.  
27.10.2026 12:28
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Украина


Россия уже научена горьким опытом «Минских соглашений».  

Об этом в беседе с подполковником США в отставке Дэниелом Дэвисом заявил постпред России в ОБСЕ Дмитрий Полянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия уже научена горьким опытом «Минских соглашений».   Об этом в беседе с подполковником...

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«Почему Россия готова вести переговоры, но не желает говорить о прекращении огня, пока мы это делаем?» – спросил ведущий.

«Потому что в какой-то момент мы уже были там. Все помнят о Минских соглашениях, о больших надеждах, которые возлагались на это.

На самом деле, на тот момент для Украины было очень хорошим выходом – остаться в границах 1991 года. Потому что конечной целью было возвращение Донбасса под суверенитет Украины с определенными условиями. Крым, конечно, обладает определенной автономией», – сказал Полянский.

«Все это было саботировано. Эта пауза в военных действиях была использована Западом для перевооружения Украины и подготовки её к войне с Россией.

Недавно были сделаны несколько заявлений подобного рода бывшими политиками, которые были вовлечены в это дело. Они подтвердили, что это была всего лишь тактическая уловка от имени Запада.

А теперь они предлагают нам вторую редакцию Минских соглашений. Какой в этом смысл?

Наша позиция заключается в том, что в первую очередь мы должны согласовать дорожную карту, прийти к пониманию, принципиальному пониманию того, как должно выглядеть урегулирование.

И только потом мы сможем говорить о прекращении огня, о приостановке боевых действий и обо всем остальном», – объяснил дипломат.

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English version :: Читать на английском Россию хотят облапошить по модели Минских соглашений – Москва на это не пойдёт

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