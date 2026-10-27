Россию хотят облапошить по модели Минских соглашений – Москва на это не пойдёт
Россия уже научена горьким опытом «Минских соглашений».
Об этом в беседе с подполковником США в отставке Дэниелом Дэвисом заявил постпред России в ОБСЕ Дмитрий Полянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Почему Россия готова вести переговоры, но не желает говорить о прекращении огня, пока мы это делаем?» – спросил ведущий.
«Потому что в какой-то момент мы уже были там. Все помнят о Минских соглашениях, о больших надеждах, которые возлагались на это.
На самом деле, на тот момент для Украины было очень хорошим выходом – остаться в границах 1991 года. Потому что конечной целью было возвращение Донбасса под суверенитет Украины с определенными условиями. Крым, конечно, обладает определенной автономией», – сказал Полянский.
«Все это было саботировано. Эта пауза в военных действиях была использована Западом для перевооружения Украины и подготовки её к войне с Россией.
Недавно были сделаны несколько заявлений подобного рода бывшими политиками, которые были вовлечены в это дело. Они подтвердили, что это была всего лишь тактическая уловка от имени Запада.
А теперь они предлагают нам вторую редакцию Минских соглашений. Какой в этом смысл?
Наша позиция заключается в том, что в первую очередь мы должны согласовать дорожную карту, прийти к пониманию, принципиальному пониманию того, как должно выглядеть урегулирование.
И только потом мы сможем говорить о прекращении огня, о приостановке боевых действий и обо всем остальном», – объяснил дипломат.
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