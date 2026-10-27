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Россия уже научена горьким опытом «Минских соглашений».

Об этом в беседе с подполковником США в отставке Дэниелом Дэвисом заявил постпред России в ОБСЕ Дмитрий Полянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему Россия готова вести переговоры, но не желает говорить о прекращении огня, пока мы это делаем?» – спросил ведущий.

«Потому что в какой-то момент мы уже были там. Все помнят о Минских соглашениях, о больших надеждах, которые возлагались на это. На самом деле, на тот момент для Украины было очень хорошим выходом – остаться в границах 1991 года. Потому что конечной целью было возвращение Донбасса под суверенитет Украины с определенными условиями. Крым, конечно, обладает определенной автономией», – сказал Полянский.