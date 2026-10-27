Россия не согласится на сохранение бандеровского режима в Киеве
Главная задача СВО – не занятие территорий, а свержение неонацистского украинского режима, который представляет опасность для русского населения.
Об этом в беседе с подполковником США в отставке Дэниелом Дэвисом заявил постпред России в ОБСЕ Дмитрий Полянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«С самого начала этот конфликт был не из-за территории. Он был из-за людей. И из-за проблем, которые возникли у России на территории Украины после незаконного государственного переворота, когда начали притеснять и преследовать русскоязычное население. С этого всё и началось.
Крым тоже решил отделиться от Украины именно после заявлений националистов, пришедших к власти. Вот откуда взялись проблемы. И дело было не в земле. У России достаточно земли. Дело в людях.
Дело в том, чтобы гарантировать достоинство людей, их идентичность, их право говорить по-русски, учить своих детей русскому языку, чтить героев, которых они считают героями, а не пособников нацистов, пришедших на Украину», – сказал Полянский.
«Территория стала фактором только после – в 2022 году, когда на референдумах население этих четырех областей решило стать частью России.
Но важнее всего помнить, что дело в людях, и в том, как будет выглядеть остальная Украина. Потому что если Запад, я имею в виду в первую очередь европейских спонсоров киевского режима, хотят сохранить киевский режим в неприкосновенности, сохранить всё то, что он сделал с русскоязычным населением, сохранить прославление нацистов – я думаю, мы на это не согласимся.
Это самая важная часть уравнения. Я бы сказал, что территория – это второстепенный вопрос. И о буферных зонах не было и речи до того, как Украина вторглась в Курскую область. Тогда мы и решили пойти на это», – добавил дипломат.
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