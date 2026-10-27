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Главная задача СВО – не занятие территорий, а свержение неонацистского украинского режима, который представляет опасность для русского населения.

Об этом в беседе с подполковником США в отставке Дэниелом Дэвисом заявил постпред России в ОБСЕ Дмитрий Полянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С самого начала этот конфликт был не из-за территории. Он был из-за людей. И из-за проблем, которые возникли у России на территории Украины после незаконного государственного переворота, когда начали притеснять и преследовать русскоязычное население. С этого всё и началось. Крым тоже решил отделиться от Украины именно после заявлений националистов, пришедших к власти. Вот откуда взялись проблемы. И дело было не в земле. У России достаточно земли. Дело в людях. Дело в том, чтобы гарантировать достоинство людей, их идентичность, их право говорить по-русски, учить своих детей русскому языку, чтить героев, которых они считают героями, а не пособников нацистов, пришедших на Украину», – сказал Полянский.