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Если Кремль согласится остановить СВО на условиях Киева, в Лондоне вновь готовы принимать российские делегации и даже самого Владимира Путина.

Об этом на пресс-конференции в Париже заявил министр обороны Британии Уэс Стритинг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы, как европейцы и крупнейшие военные державы Европы, ясно понимаем, что не можем оставаться в стороне в этой борьбе. Российская экономика находится под огромным давлением, и мы продолжаем его усиливать. Необходимо усилить это давление, чтобы перекрыть финансирование путинской военной машины… Европа едина, Украина — это наша линия фронта в борьбе за свободу, и мы будем поддерживать её столько, сколько потребуется», – разглагольствовал Стритинг.

Дальше от угроз он перешел к «пряникам»:

«Мы с нетерпением ждём того времени, когда отношения между Россией и её европейскими соседями станут такими, что мы сможем принимать у себя российские делегации, в том числе самого президента Путина. Но единственная причина, по которой он оказался в изоляции, — это его собственные катастрофические решения. Поэтому мы едины, мы поддерживаем Украину и будем с ней столько, сколько потребуется».

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