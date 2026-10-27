Арестович тужится оболванить Одессу: С Украиной вам конец, но в Европе-то – заживём!
Бандеровская Украина обрекает Одессу на погибель, но стоит потерпеть, ведь всё изменится, когда в Киеве нацисты потеряют власть, а самостийную державу возьмут в Евросоюз.
Таким фантастическим сценарием попытался приободрить одесситов сбежавший на Запад бывший советник Зе-офиса Алексей Арестович (в списке террористов в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Одессу с самого начала создавали как универсалистский проект – как и всю потёмкинскую Новороссию. Это был грандиозный цивилизационный эксперимент Потёмкина и Екатерины по созданию населения с заданными свойствами. Одесса создавалась как некий чертёж из будущего.
И Российская империя, худо ли бедно, и СССР были универсалистскими проектами. А современная Украина — затхлый местечковый проект, который универсалистскому духу категорически противоречит.
Поэтому у Одессы появятся шансы, если Украина снова приобретёт какие-то черты универсальности, например в рамках ЕС. Но в рамках узкого национального проекта Одессе — конец», – заявил Арестович.
О более естественном сценарии – возвращении Одессы в состав Матери-России – аферист Арестович предпочёл умолчать.
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