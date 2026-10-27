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Бандеровская Украина обрекает Одессу на погибель, но стоит потерпеть, ведь всё изменится, когда в Киеве нацисты потеряют власть, а самостийную державу возьмут в Евросоюз.

Таким фантастическим сценарием попытался приободрить одесситов сбежавший на Запад бывший советник Зе-офиса Алексей Арестович (в списке террористов в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одессу с самого начала создавали как универсалистский проект – как и всю потёмкинскую Новороссию. Это был грандиозный цивилизационный эксперимент Потёмкина и Екатерины по созданию населения с заданными свойствами. Одесса создавалась как некий чертёж из будущего. И Российская империя, худо ли бедно, и СССР были универсалистскими проектами. А современная Украина — затхлый местечковый проект, который универсалистскому духу категорически противоречит. Поэтому у Одессы появятся шансы, если Украина снова приобретёт какие-то черты универсальности, например в рамках ЕС. Но в рамках узкого национального проекта Одессе — конец», – заявил Арестович.

О более естественном сценарии – возвращении Одессы в состав Матери-России – аферист Арестович предпочёл умолчать.

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