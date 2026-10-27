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Москва не станет подписывать серьёзные мирные соглашения с незаконно занимающим кресло президента Зеленским, который нарушил свои предвыборные обещания, узурпировал власть и потерял поддержку народа.

Об этом в беседе с подполковником США в отставке Дэниелом Дэвисом заявил постпред России в ОБСЕ Дмитрий Полянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия по-прежнему настаивает на том, чтобы сначала прошли выборы или чтобы был кто-то другой, кроме Зеленского?» – спросил ведущий.

«С украинской стороны должен быть кто-то, кто подпишет то, что будет достигнуто в ходе переговоров. Этот человек должен быть легитимным, пользоваться доверием украинского народа и представлять Украину. Давайте хотя бы на секунду представим, что мы подпишем соглашение с Зеленским. Сейчас Зеленский пользуется поддержкой очень незначительной части украинцев. Очень сложно определить реальные цифры, потому что он постоянно подтасовывает результаты опросов. Но реальное отношение украинцев вполне очевидно по соцсетям, по тому, как люди пытаются бежать из Украины, по принудительному призыву. Зеленский пришел к власти в 2019 году с обещаниями заключить мир с Россией и уважать русский язык. Он сам говорит по-русски. Но он нарушил все свои обещания. С тех пор у украинцев не было возможности выразить свое мнение и вынести Зеленскому свой вердикт, хотят они видеть его президентом или нет. Он узурпировал власть. Два года назад на Украине должны были состояться выборы, но он их отменил», – сказал Полянский.