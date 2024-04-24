Американцы стремительно беднеют на фоне помощи Украине

Вашингтон.  
24.04.2024 10:38
  (Мск) , Анатолий Лапин
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Война, Дзен, Общество, Политика, США, Украина


Вместо того, чтобы улучшать жизнь собственного населения, США выделяют под 100 миллиардов долларов на помощь третьим страна, хотя сами имеют госдолг в 34 триллиона долларов.

Об этом на обсуждении законопроекта о выделении помощи Украине заявила сенатор от штата Вайоминг Синтия Ламмис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вместо того, чтобы улучшать жизнь собственного населения, США выделяют под 100 миллиардов долларов на...

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«Прямо сейчас американский народ живет от зарплаты до зарплаты. Они ходят в продуктовый магазин и платят в некоторых случаях в два раза больше за еду, чем в 2020 году. Цена на бензин выросла, цена на еду выросла, цена на аренду выросла. В этой стране сейчас больше людей живет от зарплаты до зарплаты, чем в 2020 году. Они не могут позволить себе медицинскую страховку, и они сокращают важные вещи в своем рационе для своих семей.

Итак, мы собираемся позволить нашему народу терпеть такого рода оскорбления, которые мы ему наносим. При этом мы хотим отправить 95 миллиардов долларов в другие страны, которые мы собираемся оплатить за счет заемных средств. У нас долг в 34 триллиона долларов», – заявила Ламмис.

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