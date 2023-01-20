Американцы уже не в состоянии сдерживать свою шавку – Косово

Война в Косово может разразиться в конце весны, поскольку тактика управляемого хаоса, проводимая Западом на Балканах, перестает работать.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил доцент РГГУ Никита Бондарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема в том, что на Балканах эта тактика в части создания хаоса работает хорошо, потому что Балканы – это хаотическое место. Балканцев не нужно сильно мотивировать для создания хаотической кучи-малы. А вот в части управления хаосом – все на Балканах работает достаточно плохо», – отметил Бондарев.

Он обратил внимание на то, что если раньше обострения в Косово происходили раз в год, то последние полтора года они участились до интервала в 2-3 месяца.

«Этой осенью серьезные стычки между сербами и албанцами стали происходить раз в месяц. И каждый раз за этим маячит рука адептов теории управляемого хаоса – Вашингтона и Брюсселя. Проблема в том, что когда конфликты, которыми они думают, что управляют, начинают происходить слишком часто, горячие люди на Балканах не успевают перезагрузиться. Это как натравливать собаку и сразу оттаскивать. В какой-то момент у собаки сорвет крышу, и ваше одергивание работать перестанет. Нельзя каждый месяц натравливать албанцев на сербов, а потом говорить: все-все-все. В какой-то момент просто нервная система у людей не выдержит, и хаос перестанет быть управляемым. Албанцы не сдадут назад», – сказал Бондарев.

При этом эксперт считает, что Россия не сможет поддержать Сербию в этом конфликте.

«Я не знаю, насколько у нас будет возможность помочь сербам военным образом. Поэтому я прекрасно понимаю резкие слова Вучича, сказанные по поводу вербовки сербов в ЧВК «Вагнер». Я не знаю чисто логистически можно было бы нам на официальном военном уровне как-то сербам помогать. Нет у нас общих границ, и очень сложно здесь что-то сделать. Конечно, на дипломатическом уровне мы будем Сербию поддерживать всегда и во всем», – уверен Бондарев.