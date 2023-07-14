Американская дипломатия уверяет, что США не планируют размещать ядерное оружие в Польше

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Соединенные Штаты не планируют размещать ядерное оружие в Польше, несмотря на соответствующие призывы польских властей.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила пресс-служба американского посольства в Москве

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«Соединенные Штаты и их союзники по НАТО постоянно оценивают меняющуюся обстановку в области безопасности в Европе. В настоящее время США не планируют размещать ядерное оружие за пределами существующих объектов хранения оружия в НАТО», – говорится в ответе дипмиссии на соответствующий запрос «Известий».

Впрочем, американские дипломаты добавил, что политика Вашингтона заключается в том, чтобы «не подтверждать и не опровергать» наличие или отсутствие такого вооружения в каком-либо «общем или конкретном месте».

В свою очередь профессор университета Уэйна в Детройте Саид Хан считает невысокими шансы размещения ядерного оружия на территории Польши, поскольку она имеет общую границу с Россией.

«Так что развертывание ядерного оружия может быть расценено Москвой как неоправданно провокационное действие. Ядерные боеголовки в Польше могут усилить напряженность между НАТО и Россией. Поэтому маловероятно, что Соединенные Штаты передадут ядерные бомбы Польше. Развертывание там B61 кардинально изменило бы геополитику», – уверен эксперт.

Он полагает, что подобное решение лишь усилит напряженность до неприемлемого уровня, создав потенциал для эскалации, причем до такой степени, что это вполне может привести к «прямому военному столкновению» России и НАТО.

Похожего мнения придерживается и главред журнала Covert Action Джереми Кузмарова, который убежден, что если США разместят свое ядерное оружие на территории Польши, то это станет еще одним шагом к ухудшению отношений Москвы и Вашингтона и «скатыванию к потенциальной мировой войне».

«Мы, кажется, находимся в опасном моменте истории, напоминающем Карибский ракетный кризис 1962 года, когда мир был очень близок к ядерной войне», – предупреждает Кузмаров.