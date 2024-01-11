Американская военщина требует от Украины отправить на войну уклонистов и женщин

Анатолий Лапин.  
11.01.2024 15:39
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина


Украина имеет достаточно людей для того, чтобы усилить мобилизацию для пополнению армии.

Об этом в эфире интернет-блога ProUA заявил бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина имеет достаточно людей для того, чтобы усилить мобилизацию для пополнению армии. Об этом...

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По мнению Ходжеса, украинские женщины могут выполнять ту же работу, что и мужчины.

«Думаю, на самом деле в Украине есть достаточно людей, но не провели хорошую кампанию по мобилизации и рекрутинга. Я знаю, что есть десятки тысяч молодых украинских мужчин призывного возраста, которые находятся в Германии, Польше, Румынии. Работают, занимаются разными делами. Почему они не дома? Думаю, это то, что должно решить правительство.

Потом я слышал разные истории о том, что в Украине очень много людей, которых должны были мобилизовать, но их не призвали, или которые до сих пор избегали этого то ли из-за неэффективной системы, или через коррупцию, то ли еще по каким-то другим причинам. Но думаю, это должно стать приоритетом для украинского правительства сейчас, зимой – привлечь этих молодых мужчин и, откровенно говоря, молодых женщин», – сказал генерал.

«В вооруженных силах есть намного больше работ, которые женщины могли бы выполнять. В большинстве западных армий женщины занимаются всем, что касается танков, артиллерии, инженеров, вертолетов и так далее. Думаю, для Украины проблема не в кадрах – проблема в эффективном наборе и использовании этой рабочей силы», – заявил Ходжес.

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