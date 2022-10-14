Американский генерал анонсирует новые теракты на Крымском мосту

14.10.2022  12:57 (Мск), Москва
Максим Карпенко.  
Просмотров: 851
 
Дзен, Крым, Россия, Терроризм, Украина
Новости Украины

Украина может повторить попытку разрушения Крымского моста.

Об этом в эфире телеканала DW заявил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина может повторить попытку разрушения Крымского моста. Об этом в эфире телеканала DW заявил...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


По словам генерала, ВСУ могут предпринять попытку атаковать полуостров к концу этого года.

«Их логистическое звено – Керченский мост. Тот факт, что оказалось, что по нему можно нанести удар, означает, что это можно и повторить. И русские это осознают, поэтому единственная надежда в том, чтобы попытаться затянуть конфликт и лишить нас воли помогать Украине. Волю украинского народа им точно не удастся сломить – этими ракетными ударами они испытывают нашу волю на Западе. Но думаю, что это долго не продлится», – сказал генерал.

«На поле боя все дороги ведут в Крым. Как я вижу, украинские военные получили необратимый импульс и продвигаются с запада, с севера в Крым. И я думаю, что они будут там к концу этого года», – заявил Ходжес.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть