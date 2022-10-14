Американский генерал анонсирует новые теракты на Крымском мосту
Украина может повторить попытку разрушения Крымского моста.
Об этом в эфире телеканала DW заявил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам генерала, ВСУ могут предпринять попытку атаковать полуостров к концу этого года.
«Их логистическое звено – Керченский мост. Тот факт, что оказалось, что по нему можно нанести удар, означает, что это можно и повторить. И русские это осознают, поэтому единственная надежда в том, чтобы попытаться затянуть конфликт и лишить нас воли помогать Украине. Волю украинского народа им точно не удастся сломить – этими ракетными ударами они испытывают нашу волю на Западе. Но думаю, что это долго не продлится», – сказал генерал.
«На поле боя все дороги ведут в Крым. Как я вижу, украинские военные получили необратимый импульс и продвигаются с запада, с севера в Крым. И я думаю, что они будут там к концу этого года», – заявил Ходжес.
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