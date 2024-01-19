Американский генерал нашел плюсы в наступлении ВСУ на Белгород и Ростов

Анатолий Лапин.  
19.01.2024 12:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 476
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Наступление украинских войск на территорию России, признаваемую Западом частью РФ, помогло бы разорвать военные поставки на передовую, но это слишком растянет и без того скромные резервы ВСУ.

Об этом в эфире телеканала «Первый Западный» заявил генерал ВС США в отставке Джозеф Вотел, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Наступление украинских войск на территорию России, признаваемую Западом частью РФ, помогло бы разорвать военные...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


По словам Вотела, Украине лучше сосредоточиться на диверсиях в приграничных регионах России и «избирательных ударах» вглубь территории РФ.

«Что касается наступления на территорию России, я могу согласиться, что в этом есть некоторые преимущества. В частности, разрыв российских линий коммуникаций, путей поставок и уничтожения российских подразделений до того, как они прибудут в Украину. К тому же, это было бы определенным сигналом народу России, что Украина имеет такие возможности, которые могут перенести войну на территорию России. Все эти вещи очень важны», – сказал генерал.

«Вместе с тем я бы переживал, что украинская армия станет слишком вовлеченной в проведение операций на территории России. А все потому, что это распорошило бы и так ограниченные военные возможности, которые у вас есть. Думаю, лучше продолжить наносить избирательные удары и проводить операции, которые помогут разорвать вражеские цепочки поставок», – заявил Вотел.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть