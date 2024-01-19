Американский генерал нашел плюсы в наступлении ВСУ на Белгород и Ростов
Наступление украинских войск на территорию России, признаваемую Западом частью РФ, помогло бы разорвать военные поставки на передовую, но это слишком растянет и без того скромные резервы ВСУ.
Об этом в эфире телеканала «Первый Западный» заявил генерал ВС США в отставке Джозеф Вотел, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам Вотела, Украине лучше сосредоточиться на диверсиях в приграничных регионах России и «избирательных ударах» вглубь территории РФ.
«Что касается наступления на территорию России, я могу согласиться, что в этом есть некоторые преимущества. В частности, разрыв российских линий коммуникаций, путей поставок и уничтожения российских подразделений до того, как они прибудут в Украину. К тому же, это было бы определенным сигналом народу России, что Украина имеет такие возможности, которые могут перенести войну на территорию России. Все эти вещи очень важны», – сказал генерал.
«Вместе с тем я бы переживал, что украинская армия станет слишком вовлеченной в проведение операций на территории России. А все потому, что это распорошило бы и так ограниченные военные возможности, которые у вас есть. Думаю, лучше продолжить наносить избирательные удары и проводить операции, которые помогут разорвать вражеские цепочки поставок», – заявил Вотел.
Спасибо!
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