Англичанка нагадила: ФСБ поймала доцента Морского института в Севастополе

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ФСБ во взаимодействии с УЭБиПК УМВД раскрыли преступную деятельность уже бывшего доцента кафедры Морского института им. вице-адмирала Корнилова – филиала Государственного морского университета имени адмирала Ушакова в Севастополе.

Дамочка получила взятки от 14 студентов на общую сумму 440 тыс. рублей в период с декабря 2022 по июнь 2023-го.

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«За выставление положительных оценок за сдачу зачета и экзамена по английскому языку без фактической проверки знаний, способствование в силу своего должностного положения прохождению экзаменов у других преподавателей и написание от имени студентов дипломных работ», – сообщила «ПолитНавигатору» прокуратура города.

Обвиняемая получала взятки от студентов заочной формы обучения по специальностям «Эксплуатация судовых энергетических установок» и «Судовождение».

Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).