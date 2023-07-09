Антиукраинские стикеры появились в Польше

Наклейки, обвиняющие украинских националистов в геноциде польского населения на Волыни, появились на остановках общественного транспорта в городе Познань, рассказали «ПолитНавигатору» читатели, прислав снимки в редакцию.

Стикеры посвящены 80-й годовщине «Волынской резни» – причем, название плакатов для наглядности переведены и на мову – «Украинский геноцид против польского народа».

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«Пока ещё общий антироссийский психоз присутствует, но видно, что поляков начинает это уже раздражать: рост цен, например, или вот сейчас в хостеле одна из соседок «типа любит украинцев», но в разговоре с поляками она говорит иначе – «приехали, и им льготы, и зарплаты выше, а что местным?».

Из самих украинцев тоже некоторые вроде начинают прозревать, но боятся говорить об этом открыто – что естественно, ведь сумасшедших из числа земляков тут полно. И они тоже прощупывают – кто, как.

На работе были бандеровцы – муж и жена, они постоянно на украинской мове говорят и всех, кто на русском, называют «орки». Сначала они дружили ради выгоды со всеми, но потом не выдержали и переругались все из-за музыки. На работе часто включают русскоязычную.

Тут ещё есть рабочие места, где говорят только на украинском. Рассказывали девочки, что ходили на подработку на конфетную фабрику, и там строго украинцы запрещали говорить на русском. То есть, начинают тут свое показывать превосходство. А полякам все-равно, лишь бы вели себя люди прилично», – рассказал наш читатель – бывший одессит, работающий в Польше.