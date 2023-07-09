Антиукраинские стикеры появились в Польше

Михаил Рябов.  
09.07.2023 19:38
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1072
 
Дзен, Политические убийства, Польша, Сюжет дня, Украина


Наклейки, обвиняющие украинских националистов в геноциде польского населения на Волыни, появились на остановках общественного транспорта в городе Познань, рассказали «ПолитНавигатору» читатели, прислав снимки в редакцию.

Стикеры посвящены 80-й годовщине «Волынской резни» – причем, название плакатов для наглядности переведены и на мову –  «Украинский геноцид против польского народа».

Наклейки, обвиняющие украинских националистов в геноциде польского населения на Волыни, появились на остановках общественного...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Пока ещё общий антироссийский психоз присутствует, но видно, что поляков начинает это уже раздражать: рост цен, например, или вот сейчас в хостеле одна из соседок «типа любит украинцев», но в разговоре с поляками она говорит иначе – «приехали, и им льготы, и зарплаты выше, а что местным?».

Из самих украинцев тоже некоторые вроде начинают прозревать, но боятся говорить об этом открыто – что естественно, ведь сумасшедших из числа земляков тут полно. И они тоже прощупывают – кто, как.

На работе были бандеровцы – муж и жена, они постоянно на украинской мове говорят и всех, кто на русском, называют «орки». Сначала они дружили ради выгоды со всеми, но потом не выдержали и переругались все из-за музыки. На работе часто включают русскоязычную.

Тут ещё есть рабочие места, где говорят только на украинском. Рассказывали девочки, что ходили на подработку на конфетную фабрику, и там строго украинцы запрещали говорить на русском. То есть, начинают тут свое показывать превосходство. А полякам все-равно, лишь бы вели себя люди прилично», – рассказал наш читатель – бывший одессит, работающий в Польше.

«Кстати, тут же в хостеле есть парни молодые с Украины – но никто не хочет идти воевать. Даже был один (съехал уже): он рассказал, что был на майдане ещё в «Правом секторе» – и увидел там, как «пилят» деньги…

Уехал на заработки и не хочет идти, как пушечное мясо, причем он ещё рассказывал, что украинские вояки хуже, а российские даже давали курить – типа, ему пацаны рассказывали.

Я сам лично никогда никому свою позицию не раскрываю, просто я слушаю иногда.

Хотя я говорю на русском, и когда поляки спрашивают, чего так, я объясняю, что на Украине одни говорят так, другие так, и у нас из-за этого спор. Они улыбаются, но нет агрессии по поводу русского языка», – уточнил наш читатель.

По его словам, на настроениях поляков сказываются и случаи обмана:

«Ещё как-то еду в автобусе и слышу, как молодой парень по телефону говорит , что он вчера хо́рошо заработал. А, оказывается, это тот, что у магазина стоял с коробкой для помощи украинцам. То есть, получается, это он себе зарабатывал. А что, там же никто не будет проверять его – стоит себе и просит деньги «для украинцев», – рассказывает одессит.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть