Антиукраинские стикеры появились в Польше
Наклейки, обвиняющие украинских националистов в геноциде польского населения на Волыни, появились на остановках общественного транспорта в городе Познань, рассказали «ПолитНавигатору» читатели, прислав снимки в редакцию.
Стикеры посвящены 80-й годовщине «Волынской резни» – причем, название плакатов для наглядности переведены и на мову – «Украинский геноцид против польского народа».
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«Пока ещё общий антироссийский психоз присутствует, но видно, что поляков начинает это уже раздражать: рост цен, например, или вот сейчас в хостеле одна из соседок «типа любит украинцев», но в разговоре с поляками она говорит иначе – «приехали, и им льготы, и зарплаты выше, а что местным?».
Из самих украинцев тоже некоторые вроде начинают прозревать, но боятся говорить об этом открыто – что естественно, ведь сумасшедших из числа земляков тут полно. И они тоже прощупывают – кто, как.
На работе были бандеровцы – муж и жена, они постоянно на украинской мове говорят и всех, кто на русском, называют «орки». Сначала они дружили ради выгоды со всеми, но потом не выдержали и переругались все из-за музыки. На работе часто включают русскоязычную.
Тут ещё есть рабочие места, где говорят только на украинском. Рассказывали девочки, что ходили на подработку на конфетную фабрику, и там строго украинцы запрещали говорить на русском. То есть, начинают тут свое показывать превосходство. А полякам все-равно, лишь бы вели себя люди прилично», – рассказал наш читатель – бывший одессит, работающий в Польше.
«Кстати, тут же в хостеле есть парни молодые с Украины – но никто не хочет идти воевать. Даже был один (съехал уже): он рассказал, что был на майдане ещё в «Правом секторе» – и увидел там, как «пилят» деньги…
Уехал на заработки и не хочет идти, как пушечное мясо, причем он ещё рассказывал, что украинские вояки хуже, а российские даже давали курить – типа, ему пацаны рассказывали.
Я сам лично никогда никому свою позицию не раскрываю, просто я слушаю иногда.
Хотя я говорю на русском, и когда поляки спрашивают, чего так, я объясняю, что на Украине одни говорят так, другие так, и у нас из-за этого спор. Они улыбаются, но нет агрессии по поводу русского языка», – уточнил наш читатель.
По его словам, на настроениях поляков сказываются и случаи обмана:
«Ещё как-то еду в автобусе и слышу, как молодой парень по телефону говорит , что он вчера хо́рошо заработал. А, оказывается, это тот, что у магазина стоял с коробкой для помощи украинцам. То есть, получается, это он себе зарабатывал. А что, там же никто не будет проверять его – стоит себе и просит деньги «для украинцев», – рассказывает одессит.
Спасибо!
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