Апхаидзе: Украинцам придётся бежать из Грузии после хамского демарша Зеленского

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Украина вступает в новый виток конфронтации с Грузией – после того, как в сеть попали снимки исхудавшего экс-президента Михаила Саакашвили, который лишен грузинского гражданства, но является носителем голубого паспорта с тризубом. МИД Украины вызвал к себе посла и дал ему 48 часов, чтобы убраться из Киева. Это обернется тем, что теперь граждане «незалежной» в Грузии после такого демарша могут подвергнуться репрессиям.

Об этом и не только в интервью «ПолитНавигатору» заявил грузинский политолог Шота Апхаидзе.

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ПН: Ряд медиа показали кадры с Михаилом Саакашвили. Выглядит, мягко сказать, похудевшим. Известно ли что со здоровьем бывшего президента, как идет ход его дела?

Ш.А: Во-первых, он себе сделал до ареста операцию по уменьшению желудка, соответственно, уменьшился и вес. Он держит специальную диету, так что это не значит, что он чем-то серьезно болеет.

ПН: Зачем Саакашвили Зеленскому – Украина требует выдать его уже не в первый раз.

Ш.А: Зеленский специально провоцирует любую ситуацию, связанную с Грузией. Я не знаю, зачем Зеленскому он понадобился. Скорее всего – как некий «путинский мученик».

ПН: На кадрах Саакашвили вещает на фоне украинского флага. Зачем он его повесил, надеется, что Украина поможет выйти из заключения или стал патриотом Украины?

Ш.А: Повесил по одной простой причине – он надеется, что за него поручится Украина. Типа, это тренды. И все – никакой глубокой философии в этом нет. Он будет сидеть до конца срока.

ПН: Что его пример может передать, например, Зеленскому? Запад своих не бросает?

Ш.А: Что касается Запада, конечно, они своих не бросают, Запад до конца цепляется за Михаила Саакашвили и любого своего ставленника в Грузии, и не только в Грузии. Они их оберегают, потому что им важно сохранять влияние в данном регионе.

ПН: Испытывает ли сегодня Грузия давление со стороны США и коллективного Запада из-за того, что не ввела санкции против России?

Ш.А: Давление, безусловно, есть, и очень серьезное. Это чувствуется на каждом шагу. Сейчас Запад меняет тактику – они используют метод кнута и пряника. Сейчас пряниками засыпали, потому что кнутом пока ничего не получилось. То есть, не напугали, не запугали, Грузия к санкциям не присоединилась.

ПН: Чувствуются ли попытки открыть второй фронт против РФ на территории Грузии?

Ш.А: Попытки есть, и очень серьезные – это на самом деле чувствуется, хотя, насколько это возможно – это другой вопрос. Но попытки продолжаются, без сомнения.

ПН: Не так давно запустилось прямое авиасообщение с Россией. В Грузии это событие прошло относительно тихо или мы просто не видим, и есть недовольные как внутри, так и извне?

Ш.А: Большинство, конечно, довольны, что есть прямое сообщение, обрели, наконец, коммуникацию. Авиасообщение дает возможность и бизнесменам, и обычным людям сократить путь и лететь напрямую. Что касается подручных Западу провокаторов, которые устраивают всякие акции, то это их проблемы. Если их что-то не устраивает, то они могут не пользоваться этими рейсами и все.

ПН: Какие еще могут быть шаги по потеплению отношений между Грузией и Россией?

Ш.А: Сейчас ситуация урегулируется, и в дальнейшем можно будет просто углублять гуманитарные, экономические проекты. Дальше ситуация будет идти к восстановлению дипломатических отношений. Это будет самое правильное решение.

ПН: После появления снимков с Саакашвили Украина вновь заявила, что хочет его выдачи, в МИД вызвали посла Грузии и предложили ему отправиться в Тбилиси для «консультаций». Чем закончится эта история?

Ш.А: Послу Грузии дали 48 часов, чтобы покинуть Украину. То есть, они его выдворяют оттуда. Соответственно, сейчас на…й пойдут все украинцы, которые находятся в Грузии. Просто уе…т оттуда, потому что это не их страна, не их земля, ничего общего у них с нами нет. Их всех будем выгонять отсюда.