Аппетиты растут: Украина хочет бить на полторы тысячи километров вглубь России

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Украине нужны вооружения, способные бить по глубокому тылу России, чтобы наносить удары по оборонным предприятиям.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кривоноса, без этого говорить о победе не придется даже в случае выхода на границы 1991 года.

«В чем огромная проблема? Мы очень, за счет ведения этих телемарафонов и ограничений в возможности говорить друг другу правду, мы друг другу врем и рассказываем, как все у нас белое и пушистое. А между тем оно зеленое, скользкое и вонючее. Есть определенные проблемы, которые нужно решать, на них пытаются не обращать внимания, но те, кто поднимает вопросы, начинают сразу голосить: «Достаточно обсирать власть, хватит критиковать нашего президента». Уважаемые, если определенные действия вызывают обеспокоенность, а во многих случаях и гнев, то нужно на это обращать внимание», – сказал генерал.

«Если мы этого не изменим, то и дальше будем врать, рассказывать . Давайте вспомним, как на протяжении прошлого года нам рассказывали: «Вот, будет победа, вот, два месяца повоюем, русские сломаются, вот еще, вот еще». Еще раз скажу: война будет еще не один месяц и не один год. Пока мы не нарастим возможности не только в подготовке людей, а и возможности нашего дальнего огневого поражения объектов на территории Российской Федерации, потому что освобождение Украины территориальное не принесет стопроцентный успех и не принесет победу. Пока мы не уничтожим их инфраструктуру оборонно-промышленного комплекса хотя бы на глубину до полторы тысячи километров, русские не остановятся», – заявил Кривонос.