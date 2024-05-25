Арестович витиевато ошарашил земляков: Раздел Украины уже скоро зафиксируют Китай, РФ и США

Запад, РФ и Китай договорились завершать конфликт на Украине в ближайшее время. А пока военные выбьют наиболее выгодные позиции накануне финальных переговоров. Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife с Людмилой Немырей» заявил внесенный Россией в список террористов экс-советник Зе-офиса Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Реально достигнуто соглашение между США, Францией, Китаем и Владимиром Владимировичем. Заканчивать конфликт политическим путем в Украине в ближайшее время. И как всегда перед центральным вопросом остановки огня будет реальное начертание линии фронта. А, кроме того, создание позиции переговоров со стороны силы.

И здесь синхронизацию я допускаю. То есть, Китай и Россия показывают, что «мы способны сделать Западу очень больно»… Выходят на саммит в Швейцарии и дальнейшие стадии переговоров (которые ведутся, просто не афишируются) с позиции силы. Россия говорит: «Смотрите, мы можем открыть новый фронт в Харькове, Сумщине, можем открыть новый фронт на Балтии», китайцы говорят: «А мы сейчас Тайвань будем брать, так что давайте договариваться по-хорошему»…

То, что сейчас происходит, очень мне напоминает попытку захватить максимально позиций накануне больших переговоров о мире.

Выходит Си Цзиньпин с Путиным после переговоров и говорит: «политическое решение, основываясь на «Стамбульском соглашении». Этому может быть только два объяснения. Первое – это чистая правда, это политическое заявление совместное, Китая и России, и второе – это стратегическая дезинформация перед началом большой бойни.

Но перед началом большой бойни не громят свое военное ведомство, не пускают ФСБ за военными, потому что военные в этот момент должны не принимать новых начальников, а реализовывать подготовку», – заявил Арестович.