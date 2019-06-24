Армения: Во власть войдут не только кухарки, но и клоуны

24.06.2019, Москва, Александр Ростовцев

4 мая 1935 года один выдающийся советский руководитель, выступая с докладом «О положении дел в СССР», произнёс фразу, ставшую впоследствии крылатой: «Кадры решают всё». Фраза была сказана, чтобы руководители обратили внимание на важность образования и профессиональных навыков человека при решении важных задач.

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Благодаря кадровому подходу, СССР удалось одолеть разруху, голод, построить индустриальное государство, победить в самой страшной войне в истории человечества, создать ядерный щит державы и первым выйти в космос, а также вывести в люди из низкой доли миллионы «кухаркиных детей».

В республиках, оставшихся на обломках СССР, кадровая политика только декларируется, а на деле «социальные лифты» работают (в основном) для детей, родственников, кумов и сватов малоответственных граждан, непонятно чьим попущением выдвинутых в руководители.

Повальное кумовство и коррупция приводят к ослаблению государственных основ и апатии населения, благодаря чему кучка гиперактивных пассионариев, вооружившись грантами и методичками Джина Шарпа, устраивают «цветные революции», становясь очередной хищной «элиткой» на месте свергнутых жуликов, потерявших нюх и хватку.

Правда, назвать эти перевороты кадровой политикой язык не поворачивается, поскольку в руководство выдвигаются не талантливые и умные люди из народа, а кореша победивших уличных горлопанов, да ещё мутные личности, которых настоятельно рекомендуют назначить на должности небескорыстные зарубежные спонсоры.

Год назад, больше всех трубивший с баррикад Армении о революции для народа и во имя народа, Никола Пашинян, оказался вполне предсказуемым делягой, раздающим должности корешам и «полезным людям». «Социальные лифты» вновь работают только для избранных.

Вот, например, два последних назначения Пашиняном правительственных чиновников. Так, комиссаром по делам диаспоры на руинах бывшего министерства стал Заре Синанян, а министром юстиции – Рустам Бадасян.

Чем примечательны эти две личности? Ответственный за связи с диаспорой Синанян – бывший мэр американского городка Глендейл. Считается, что Синанян будет ловко контачить с армянской диаспорой по всему миру, потому что в США он долгое время крутился среди местных армян и якобы хорошо изучил своё дело.

Никто не сомневается, что Синанян ловкий малый, но общественность Армении сильно смущает тот факт, что новый комиссар по делам диаспоры занимался в США продвижением интересов ЛГБТ сообщества и лоббированием его особых прав. Приехав в Армению, Синанян продолжил трудиться в том же направлении, продвигая среди дремучих соотечественников на исторической родине идеи «гендерного просвещения», однополых браков и ничем не ограниченной толерантности, за что стяжал премию от гомосеков из организации Equality Armenia.

Судя по всему, Синаняна, хорошо знающего армянский, русский и английский языки, сосватали Пашиняну фонды по продвижению «заднеприводной» толерастии среди бывших советских народов, чтобы, значитца, приобщить их к «достижениям цивилизации», когда задница – уже не просто задница, а целый манифест гражданских прав и свобод.

Вступив на должность комиссара по делам диаспоры, Синанян заявил, что свою деятельность он начнёт с России, где обитает самая большая по численности армянская диаспора. Звучит многообещающе. Полагаю, будет интересно.

Что касается нового министра юстиции Рустама Бадасяна, то непонятно в принципе, за что его поставили на столь ответственную должность. Известно, что Бадасяну 27 лет, по профессии адвокат, опыта с гулькин нос, в армии не служил (что в Армении считается аналогом унылого чмошника), примерно год работал в Комитете по госдоходам, где никак себя не проявил. И вдруг такое счастье!

Однако в армянских СМИ появилась информация, что безблагодатный юноша Бадасян – один из многих соросят, плотно обложивших майданного премьера Пашиняна. Да ещё и выдвинут на пост министра юстиции стараниями Ларисы Минасян, исполнительной директрисы Фонда открытого общества Сороса в Республике Армения.

Таким образом, Фонд Сороса, подобно паразиту ламехузе, откладывает яичко за яичком во властном пашиняновском муравейнике при полном непротивлении майдан-премьера. И как только ламехузы расплодятся – муравейнику придёт неиллюзорный капец.

Самая же мякотка в том, что Минасян в Армении открыто называют «теневым премьер-министром», что некоторым образом объясняет непротивленчество обычно буйного и неуступчивого премьер-министра в законе.

Не всем политическим силам Армении эта практика нравится, однако проблему никто почему-то не предлагает решать в принципе – например, законодательно закрепить запрет занимать государственные должности грантоедам. Армянских политиков пока что удручает молодой возраст нового министра юстиции, как будто Фонд Сороса в Армении не способен найти вместо зелёного Бадасяна какого-нибудь убелённого сединами грантоеда со стажем.

Неизвестно, как там будет с возрастным цензом для министров, а вот назначение юноши Бадасяна, по-видимому напрямую связано с предстоящим «веттингом» судей, задуманным мстительным Пашиняном, угрожающим республике коллапсом судебной системы и, как следствие, крахом правовых основ государства.

Грабли в том, что специалистов по «веттингу» в Армении нет. Придётся приглашать иностранных специалистов. Скорее всего, из ЕС или Великобритании. Но может произойти и так, что обуянный дилетантской спесью Пашинян назначит проверять судей своих архаровцев. С него станется. Странным до дикости назначениям чиновников его правительства несть числа.

Надо понимать, что «веттинг» – это длительный и кропотливый процесс, которому должна предшествовать экспертная оценка в его необходимости.

Подобной оценки не проводилось, зато есть политический заказ правящей группы майдаунов во главе с Пашиняном, стремящихся довести до конца вендетту против экс-президента Кочаряна и фигурантов дела «Первого марта». Характерно, что ещё год назад вопрос о «веттинге» не поднимался в принципе – Пашиняна всё устраивало до тех пор, пока ереванский суд общей юрисдикции не передал дело Кочаряна в Конституционный суд республики, выпустив экс-президента на свободу до суда. Это событие и стало спусковым крючком для демонтажа существующей судебной системы Армении под завывания о продажности и кумовстве судей, получивших должности до «революции любви».

Ещё один пончик: Пашиняну надо законным образом оформить «веттинг», о котором в законе о судебных органах нет вообще ничего, и найти вышестоящую инстанцию, которая бы одобрила отстранение армянских судей, поскольку в самой Армении не предусмотрено отстранение судейских по желанию левой пятки чиновника любого ранга.

Если учесть, что в настоящий момент в «демократической» Албании проходит «веттинг» судов под контролем ЕС, то и Пашинян наверняка будет апеллировать к ЕС, ЕСПЧ, как типичный папуас, торгующий суверенитетом ради признания у «авторитетных пацанов».

Беда, коль пироги печёт сапожник, а государственными делами ворочает несостоявшийся шашлычник.

Куда может завести Армению, союзника России, подобный волюнтаризм, круто замешанный на личной мести, предсказать невозможно. Черпая прецеденты из истории можно сказать, что решение сложных вопросов кавалерийским наскоком ещё никого до добра не доводило…