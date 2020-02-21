Аваков обещает новые аресты за беспорядки под Полтавой

21.02.2020, Киев, Михаил Рябов

Хотя из 24 задержанных участников беспорядков в Полтавской области все кроме одного человека уже на свободе, полиция будет добиваться ареста людей, бросавших камни в автобусы с прибывшими из Китая согражданами.

Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков в эфире ток-шоу Савика Шустера.

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По словам Авакова, пока что оставили за решеткой лишь «того, кто разогнал Ниву, будучи пьяным в драбадан, и направил на строй нацгвардейцев».

Еще 6 человек должны быть арестованы судом, анонсировал Аваков.

«Это те, кто бросил тротуарную плитку в голову полицейскому, и он в тяжелом состоянии находится в больнице с перебитым лицом, сломанными костями и т.д. Это безумные люди, которые бросают камни в автобус с людьми, которые находятся потенциально на карантине. Это те, кто активно дрался с полицейскими и препятствовал их работе. Это те, кто кричал: «мы все всех сожжем!». И еще там были крики в адрес иностранцев. И еще были призывы. Часть пьяные, а часть трезвые», – сказал Аваков.

Он подчеркнул, что именно по его команде полиция не была вооружена дубинками, а имела только щиты. В итоге среди митингующих не оказалось ни одного пострадавшего (за исключением женщины, которой стало плохо), зато среди полицейских – 9 раненых.