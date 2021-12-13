«Балаболы и настоящие шизоиды» – Чичваркин похвалил форум «Свободная Россия»

13.12.2021  22:20 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Дзен, Запад, Литва, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, экстремизм


Беглый российский бизнесмен Евгений Чичваркин весьма нелестно оценил участников «форума» «Свободная Россия», который прошел в Вильнюсе.

Об этом он заявил в интервью телеканалу RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Беглый российский бизнесмен Евгений Чичваркин весьма нелестно оценил участников «форума» «Свободная Россия», который прошел...

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«Там очень много мошенников от политики. Очень много просто балаболов и настоящих шизоидов. К сожалению, я вынужден произнести это вслух: демшиза, балаболы и просто хитрецы бросаются в глаза», – сказал Чичваркин.

В тоже время он заявил, что «форум» был самым сильным за последнее время.

«То, как обсуждалась политика, говорит о том, что очень многие стали более реалистичны в оценках и прогнозах деятельности как Путина, так и российских властей. У нас была тема, что российская политика неэффективна, но очень стабильна.

Вылетели из головы все фантазии о том, что народ взбунтуется и на вилах вынесет Путина, которые были еще три-четыре года назад. Я очень рад, что все более или менее ногами на земле и вернулись в реальность», – сказал Чичваркин.

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