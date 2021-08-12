Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
12.08.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Балканы, Грузия, Дзен, ЕС, Молдова, Политика, Украина
Просмотров:

Балканы преградили Украине гипотетический путь в ЕС

Новости УкраиныВ обозримом будущем Украине, Грузии и Молдове не стоит надеяться на членство в ЕС....

В обозримом будущем Украине, Грузии и Молдове не стоит надеяться на членство в ЕС.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил завкафедрой интеграционных процессов МГИМО Николай Кавешников.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


Одной из причин он называет то, что у дверей Евросоюза уже стоят государства Западных Балкан (Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия и Черногория), которые ждут своего членства с середины 2000-х годов.

«Намерения этих стран [Грузии, Молдавии и Украины] понятны, а перспективы их вступления в ЕС, мягко скажем, туманны. В настоящее время процесс расширения Евросоюза затормозился. Там есть очередь из стран юго-западных Балкан, относительно которых ЕС принял согласованное решение о том, что они рано или поздно в объединение войдут. Вопрос лишь в сроках, а также в том, с какой скоростью там идут реформы. Немалую роль играют внутренние процессы в Евросоюзе – там есть силы и страны, склонные отложить расширение на попозже», – сказал эксперт «Известиям».

Соглашается с коллегой глава отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

«Даже процедурно это вступление выглядит нереально – для этого у кандидатов не должно быть территориальных споров и претензий. Более того, у Евросоюза множество своих проблем – сейчас он не в том состоянии, чтобы кого-то брать на буксир», – убежден Швейцер.



По его словам, от Брюсселя вполне могут исходить заявления в стиле «Мы бы и рады сделать это в обозримой перспективе», однако реальных шагов в этом направлении сделано не будет.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]ru


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июль  
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть