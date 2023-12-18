Бандеровец кусает локти: «Мы за 10 лет войны не смогли поджечь Чечню и Дагестан»

Тарас Стрельцов.  
18.12.2023 21:48
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


У киевских властей было 10 лет, чтобы создать партизанское движение на Северном Кавказе и раскачать ситуацию среди малых народов России, и теперь внутри РФ нет никакого сопротивления политике проведения СВО на Украине.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил бывший депутат Верховной рады, член запрещенного в РФ националистического «Легиона Свободы», гранатомётчик ВСУ Юрий «Мамай» Сиротюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У киевских властей было 10 лет, чтобы создать партизанское движение на Северном Кавказе и...

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«Никакого сопротивления внутри России нет. И это тоже проблема, что за два года полномасштабки и за 10 лет войны мы не помогли начать партизанское движение на Северном Кавказе, где это легко было бы сделать. В Чечне, в Дагестане и так далее. Мы не поддерживаем малые народы России. Россия пытается валить Украину, а мы ничего не делаем», – переживал Сиротюк.

Впрочем, махнул рукой нацист, какой спрос с растерявшей весь свой потенциал страны.

«Украина за все годы независимости делала ракетоноситель, который долетал до космоса. Так почему украинские ракеты сейчас не летят в сторону Москвы? Что не так с «Южмашем» и КБ «Южное»? Нужно понимать, что времена пиара закончились», – сокрушался ВСУшник.

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