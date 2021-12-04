Беглые либералы в Вильнюсе обсуждают разделение России на 60 частей

Российскую Федерацию нужно разделить на части, которые впоследствии будут взаимодействовать, как Британия и Австралия с Новой Зеландией.

Об этом в ходе XI «Форума свободной России» заявил бежавший из РФ в Эстонию российский либеральный публицист Вадим Штепа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Сейчас мы наблюдаем, что нынешняя Российская Федерация в кавычках, она просто постепенно превращается в ремейк Российской империи, даже более жёсткий, чем исторический. Поэтому, может быть, разумно взглянуть на вещи постимперские, и на тот же самый русский вопрос.

Давайте вспомним, существовала когда-то Британская империя, она была даже больше российской – «империя, над которой никогда не заходит солнце». Она развалилась, и получилось множество замечательных англоязычных стран. Разве от этого исчезла англоязычная культура? Нет, она стала совершенно разной, стала американской, канадской, австралийской, новозеландской, да какой угодно. Это породило такое мировое многообразие.

Если посмотрим на испанскую империю, когда-то крупнейшей была. Сейчас вся Южная Америка, все страны Южной Америки говорят по-испански, и это разные страны со своей культурой.

Может быть, следует посмотреть на постимперское будущее русского народа именно с таких позиций, что не с позиции такого единого имперского народа, а с позиции глобальной, что может возникнуть множество стран вполне русскоязычных?

Поскольку в России сейчас более 80 регионов, из них 60 краёв и республик, так называемых русских, они вполне могут составить разные страны, которые вполне будут вполне взаимодействовать между собой, как взаимодействует та же Австралия, Британия, Новая Зеландия или страны Южной Америки. Я думаю, что такой подход будет исторически более перспективен», – рассказал Штепа.