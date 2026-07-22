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В России не случится экономической катастрофы, о которой мечтают на Украине.

Об этом сбежавший в Германию и внесённый в перечень террористов бывший ельцинский чиновник Альфред Кох заявил в интервью украинской пропагандистке Наталье Влащенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российская экономическая политика адекватна ситуации. Они реагируют: где-то учетную ставку поднимают, где-то подбрасывают деньги в экономику. Даже в худшем случае у них какое-то количество лет впереди есть. Поэтому рассчитывать, что осенью все развалится, и Путин будет плясать на пепелище… Это было бы очень хорошо для Украины. Мы бы все ей аплодировали. У нее бы появился шанс победить в этой войне. Но боюсь, что осенью ничего катастрофического не случится», – сказал Кох.

Он пояснил, что экономика России очень большая и рассредоточена на огромной территории, поэтому ей очень сложно нанести серьезный ущерб.