Беглый ельцинист: Мы бы радовались вместе с Украиной, но надежды на крах экономики России тщетны

Елена Острякова.  
22.07.2026 14:43
  (Мск) , Москва
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Политика, Россия, Украина, Экономика


В России не случится экономической катастрофы, о которой мечтают на Украине.

Об этом сбежавший в Германию и внесённый в перечень террористов бывший ельцинский чиновник Альфред Кох заявил в интервью украинской пропагандистке Наталье Влащенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В России не случится экономической катастрофы, о которой мечтают на Украине. Об этом сбежавший...

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«Российская экономическая политика адекватна ситуации. Они реагируют: где-то учетную ставку поднимают, где-то подбрасывают деньги в экономику. Даже в худшем случае у них какое-то количество лет впереди есть.

Поэтому рассчитывать, что осенью все развалится, и Путин будет плясать на пепелище… Это было бы очень хорошо для Украины. Мы бы все ей аплодировали. У нее бы появился шанс победить в этой войне. Но боюсь, что осенью ничего катастрофического не случится», – сказал Кох.

Он пояснил, что экономика России очень большая и рассредоточена на огромной территории, поэтому ей очень сложно нанести серьезный ущерб.

 

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English version :: Читать на английском Беглый ельцинист: Мы бы радовались вместе с Украиной, но надежды на крах экономики России тщетны

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