Зеленский со страхом ждёт, что Фёдоров устроит военный госпереворот – Коцаба

Максим Столяров.  
21.07.2026 17:34
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина


Если риторику о мясорубке и беспределе в ВСУ возьмёт себе на вооружение лично экс-министр обороны Михаил Фёдоров, это будет означать начало конца киевского диктатора Владимира Зеленского.

Об этом на канале «TatyanaUSA» заявил украинский журналист Руслан Коцаба, вынужденный покинуть страну из-за репрессий за свою антивоенную позицию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если риторику о мясорубке и беспределе в ВСУ возьмёт себе на вооружение лично экс-министр...

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«Да это в каждой бригаде есть [а не только в полке Сырского]! Вы думаете, у нас там горно-егерская бригада в Коломыи, «десятка» – там что-то другое? Или вы думаете, что Коцаба врёт, когда говорит, что есть заградотряды?

Как когда-то были штрафбаты, которые посылали на верную смерть, а за ними были заградотряды, тогда это был НКВД, сейчас это спецподразделения – ГУР, СБУ, военная контрразведка и т.п.

Это же не только я говорю. Но когда об этом начнёт говорить Фёдоров (шанс малый, но всё равно) – это начало конца Зеленского, и тогда пирамида может посыпаться, потому что Фёдоров знает всё», – рассуждал Коцаба.

«И то, что Зеленский ничего не комментирует, а только третий или четвёртый день, типа, проводит консультации с военными камуфляжными – это означает, что он понимает, что может быть госпереворот. Военный переворот», – добавил журналист.

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