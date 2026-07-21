Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если риторику о мясорубке и беспределе в ВСУ возьмёт себе на вооружение лично экс-министр обороны Михаил Фёдоров, это будет означать начало конца киевского диктатора Владимира Зеленского.

Об этом на канале «TatyanaUSA» заявил украинский журналист Руслан Коцаба, вынужденный покинуть страну из-за репрессий за свою антивоенную позицию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Да это в каждой бригаде есть [а не только в полке Сырского]! Вы думаете, у нас там горно-егерская бригада в Коломыи, «десятка» – там что-то другое? Или вы думаете, что Коцаба врёт, когда говорит, что есть заградотряды? Как когда-то были штрафбаты, которые посылали на верную смерть, а за ними были заградотряды, тогда это был НКВД, сейчас это спецподразделения – ГУР, СБУ, военная контрразведка и т.п. Это же не только я говорю. Но когда об этом начнёт говорить Фёдоров (шанс малый, но всё равно) – это начало конца Зеленского, и тогда пирамида может посыпаться, потому что Фёдоров знает всё», – рассуждал Коцаба.