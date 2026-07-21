«Дождёмся смерти Лукашенко – и захватим власть в Белоруссии» – экс-министр Польши

Вадим Москаленко.  
21.07.2026 18:34
  (Мск) , Киев
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Белоруссия, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина


Украина п Польша должны взрастить в Белоруссии подконтрольную оппозицию, которая возьмёт власть в стране после кончины президента Александра Лукашенко.

Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого в РФ украинского политолога-экстремиста Юрия Романенко заявил экс-министр труда, бывший замгоссекретаря Польши Петр Кульпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина п Польша должны взрастить в Белоруссии подконтрольную оппозицию, которая возьмёт власть в стране...

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«Надо рассматривать Белоруссию как территорию, из которой может произойти война. И считаю, что этот вопрос сейчас будет ключевым, потому что не верю в агрессию России против Европы без использования территории Белоруссии», – сказал Кульпа.

«Украинцам нужно вовлекаться в белорусскую политику, нужно работать активно с оппозицией, нужно думать о транзите власти, потому что Лукашенко не железный, рано или поздно помрет. И он уже в том возрасте, когда это становится реальным.

Поэтому на белорусском направлении необходимо активно действовать, потому что оно для нас критически важно, потому что Белоруссия – это выход к Балтийским портам», – добавил Романенко.

«Если Украина оставит Белоруссию под оккупацией России и не поможет ей вырваться из-под российской оккупации, проявить свою самостоятельность и убрать всю эту институциональную инфраструктуру, которая превращает Белоруссию в территорию агрессии, то угроза останется.

Лукашенко подписал с русскими все возможные договора. Они свободно, легально могут оперировать с территории Белоруссии.

Это будет 3300 километров границы, которая будет давить на возможности Украины в послевоенном развитии. Зная, что у тебя сосед, с которого сняли санкции, который просто получает деньги и вкладывает их в экономику, которая подчиняется логике войны», – пропагандировал Кульпа.

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