«Дождёмся смерти Лукашенко – и захватим власть в Белоруссии» – экс-министр Польши

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Украина п Польша должны взрастить в Белоруссии подконтрольную оппозицию, которая возьмёт власть в стране после кончины президента Александра Лукашенко.

Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого в РФ украинского политолога-экстремиста Юрия Романенко заявил экс-министр труда, бывший замгоссекретаря Польши Петр Кульпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо рассматривать Белоруссию как территорию, из которой может произойти война. И считаю, что этот вопрос сейчас будет ключевым, потому что не верю в агрессию России против Европы без использования территории Белоруссии», – сказал Кульпа.

«Украинцам нужно вовлекаться в белорусскую политику, нужно работать активно с оппозицией, нужно думать о транзите власти, потому что Лукашенко не железный, рано или поздно помрет. И он уже в том возрасте, когда это становится реальным. Поэтому на белорусском направлении необходимо активно действовать, потому что оно для нас критически важно, потому что Белоруссия – это выход к Балтийским портам», – добавил Романенко.