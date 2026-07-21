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Кокаинист Зеленский объявил о замене главкома ВСУ – вместо Александра Сырского им станет военный преступник Михаил Драпатый.

Как уже сообщал «ПолитНавигатор», Драпатый фигурировал на печально известных кадрах из Мариуполя 2014 года, где бронемашина украинских карателей наезжает на баррикаду ополченцев ДНР. В том БМП был тогда еще полковник Драпатый, впоследствии получивший за это награду в Киеве. Ещё Драпатый известен как украинский офицер, преклонивший колено перед послом Великобритании. Это произошло на церемонии по случаю окончания военных курсов у англичан. Появление фото в 2021 году вызвало скандал – комментаторы называли позу Драпатого позорной.

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«Драпатому всего 43 года. И эту войну он начал комбатом. Это для нас плохо. Генерал, который выдвинулся на войне и понимает ее, очень сложный противник», – предостерегает блогер Юрий Подоляка.

Однако военкор Александр Сладков уверяет, что Драпатый ВСУ не поможет.

«Вроде повысили, он стал главкомом ВСУ, а ВСУ стоят уже на одной ноге, чему тут радоваться… После наших ударов по украинским тылам у ВСУ со снабжением дела пойдут не очень хорошо, сколько по валберисам в ответ ни бей».

Волонтёр Владимир Романов напоминает эпизод из биографии Драпатого:

«В Дебальцевском котле он просто бросил свои войска и сбежал в бусике».

Так или иначе, но уволенного с поста министра обороны Михаила Федорова на должность Зеленский не вернул – то есть, под требования «картонного майдана» прогнулся наполовину.

«Зеленский бросил майдаунной улице кость в виде верного Сырского. И его судьба – прекрасный пример судьбы предателя. Предавший свою Родину Россию, отрекшийся от родителей, от сына, перекрестившийся в оголтелые нацисты, он в итоге выброшен за ненужностью», – считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

Тем временем, Зеленский объявил, что предлагает Федорову некое иное место во власти – «по развитию технологической составляющей».

«Речь идет про должность или вице-премьера по милтеху, или советника президента по этому вопросу. Насколько мне известно, такое предложение пока не получило позитивного одобрения», – написал депутат Верховной рады «соросенок» Ярослав Железняк.

Итак, торги за денежные потоки в оборонке продолжаются. Зе-советник Дмитрий Литвин сообщил, что Федоров и Зеленский «продолжат переговоры».

Всё зависит от того, какой кусок пирога готов отдать Зеленский агенту «Палантира». Но уже понятно, что Зе-офис не решился «прессовать» потенциального конкурента уголовными делами.

«Федоров, получив предложение министерства, по сути, получил иммунитет и широченную трассу для политического взлета. Ожидать расследований нет смысла», – прогнозирует бежавший из Киева в Европу политолог Михаил Чаплыга.

Сам Фёдоров пока что демонстрирует, что горшки с Банковой не побиты. Он опубликовал поздравления Драпатому, назвав его «новым ветром» и «новой надеждой». А заодно позвонил отставленному Сырскому, поблагодарив того за «исторические битвы».

И, намекая желаемую сферу деятельности, Федоров указал, что Украине сейчас необходимо внедрить «роботизацию армии» с целью «нанесения асимметрических ударов и истощения российской экономики».

Ситуация в киевской верхушке выгодна России, уверен отставной полковник Аслан Нахушев.