Минобороны против ВСУ: Федоров требовал от Сырского предать огласке военную тайну высшего уровня

Игорь Шкапа.  
21.07.2026 18:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина


Отправленный в отставку министр обороны Украины Михаил Федоров выдвигал явно неадекватные требования к главкому ВСУ Александру Сырскому.

Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил обозреватель украинской военно-пропганадисткой группы полковник Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отправленный в отставку министр обороны Украины Михаил Федоров выдвигал явно неадекватные требования к главкому...

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Ведущая попросила прокомментировать недавнюю статью Сырского, в которой тот ответил на обвинения со стороны Федорова, конфликт которого с главкомом стал топ-темой на Украине.

Более всего Машовца поразило, что Федоров требовал от главкома обнародовать стратегию ведения войны.

«Для прозрачности или демократического контроля, или как там оно называется со стороны министра. Это явно какое-то требование не совсем разумное, мягко говоря.

Не знаю, служил ли господин Фёдоров в армии, имеет ли он какое-либо военное образование, хотя бы малейшее отношение к каким-либо военно-профессиональным знаниям. Но вопросы стратегического планирования, стратегии ведения боевых действий стратегического уровня – это военная государственная тайна высшего приоритета», – сказал Машовец.

По его мнению, если бы Федоров понимал, как работает военное управление, он бы такого не требовал.

Кроме того, эксперт считает, что ставка исключительно на войну дронами, как того требовал Федоров, не является палочкой выручалочкой, которая поможет выиграть войну, поскольку нужны и крайне важны как ряд других видов вооружения, так и пехота, которая может удерживать и занимать позиции, в отличие от БПЛА.

«Вполне возможно, у них расхождения с главнокомандующим возникли на почве того, что министр обороны пытался вести войну дронами, одними дронами. Главнокомандующий, более понимая природу и специфику боевых действий, пытался подходить к этому вопросу более комплексно», – заявил Машовец.

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