Британский профессор: «Эскалация из горизонтальной переходит в вертикальную – ждём удара гиперзвуком по Западной Европе»
Из прокси-войны руками посредников между НАТО и РФ события на Украине превращаются в российско-европейскую войну.
Об этом в эфире видеоблога австралийского писателя и историка Джеффа Рича заявил британский политолог, профессор факультета политологии и международных отношений Кентского университета Ричард Саква, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Российско-украинская война всегда отчасти была прокси-войной между Россией и НАТО, но сейчас она превращается, по сути, в войну между Россией и Европой. И это опасно. Европа, безусловно, готовится к этому. Нынешнее руководство Еврокомиссии — Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас — отличается ярой русофобией. Мерц, Макрон, Стармер — все они, кстати, весьма непопулярные лидеры, которые милитаризируют Европу ради затяжной войны с Россией», – сказал Саква.
Он обратил внимание на участившиеся атаки дронов по России и роль Запада в этом.
«И когда Трамп и европейские лидеры сейчас создают и производят эти дроны, убивающие российских граждан, это, безусловно, обострит и усилит дискуссию», – считает британский профессор.
Он сослался на свою беседу с известным российским международником Дмитрием Трениным, который сказал, что в этой ситуации «России придется либо пожертвовать собой, либо спасти мир или, иными словами, не допускать эскалации».
По его мнению, «теперь возникает опасность эскалации до полномасштабной войны между Россией и Европой», в которой США могут и не прийти на помощь своим союзникам.
Эксперт не уверен, что США хотят полномасштабной войны НАТО с Россией, добавив, что «это скорее европейский конфликт, а не война НАТО с Россией».
«Это война через посредников. Но когда Трамп подталкивает Украину к нанесению ударов этими ракетами по территории России, то, разумеется, Россия ответит. В самой Москве, в России, существует напряженность между теми, кого называют «ястребами» и «голубями». Это разделение есть, но население не хочет продолжения войны, и Путин это понимает. К тому же экономическое давление усиливается, а дефицит бюджета, как известно, огромен.
К тому же Россия продвигается на фронте. Весь этот нарратив, что Украина побеждает в войне, — ложный. Россия движется вперед — не то чтобы выигрывает войну, но расширяет её масштабы. Так что мы рискуем столкнуться как с горизонтальной, так и с вертикальной эскалацией этого конфликта.
Горизонтальная эскалация может выйти за пределы Украины. Она уже распространилась в горизонтальной плоскости на территорию России, а вертикальная — это применение гиперзвуковых или иных ракет по целям в Западной Европе», – предупреждает Саква.
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