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Из прокси-войны руками посредников между НАТО и РФ события на Украине превращаются в российско-европейскую войну.

Об этом в эфире видеоблога австралийского писателя и историка Джеффа Рича заявил британский политолог, профессор факультета политологии и международных отношений Кентского университета Ричард Саква, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российско-украинская война всегда отчасти была прокси-войной между Россией и НАТО, но сейчас она превращается, по сути, в войну между Россией и Европой. И это опасно. Европа, безусловно, готовится к этому. Нынешнее руководство Еврокомиссии — Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас — отличается ярой русофобией. Мерц, Макрон, Стармер — все они, кстати, весьма непопулярные лидеры, которые милитаризируют Европу ради затяжной войны с Россией», – сказал Саква.

Он обратил внимание на участившиеся атаки дронов по России и роль Запада в этом.

«И когда Трамп и европейские лидеры сейчас создают и производят эти дроны, убивающие российских граждан, это, безусловно, обострит и усилит дискуссию», – считает британский профессор.

Он сослался на свою беседу с известным российским международником Дмитрием Трениным, который сказал, что в этой ситуации «России придется либо пожертвовать собой, либо спасти мир или, иными словами, не допускать эскалации».

По его мнению, «теперь возникает опасность эскалации до полномасштабной войны между Россией и Европой», в которой США могут и не прийти на помощь своим союзникам.

Эксперт не уверен, что США хотят полномасштабной войны НАТО с Россией, добавив, что «это скорее европейский конфликт, а не война НАТО с Россией».