«Такие, как Линдси Грэм, доведут до ядерного удара по Львову» – укро-историк

Вадим Москаленко.  
22.07.2026 11:46
  (Мск) , Киев
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Дзен, Львов, Россия, Украина


Если Россия решится на ядерный удар по Украине, его нанесут именно по Галичине, чтобы преподать урок Евросоюзу.

Об этом американской журналистке Кэти Хэлпер заявила украинский историк Марта Гавришко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Россия решится на ядерный удар по Украине, его нанесут именно по Галичине, чтобы...

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Она прокомментировала слова недавно скончавшегося сенатора-террориста, произнесённые в последний раз в Киеве, когда он угрожал России санкциями и говорил, что с помощью США Украина станет более смертоносной, чтобы «положить конец войне».

«Когда он говорил о цене, он, конечно, имел в виду санкции, он разрабатывал этот проект. Журналисты об этом спрашивали Трампа, но я не верю, что этот жёсткий проект будет реализован, он никому не интересен. В этой геополитической ситуации, если они будут слишком сильно давить на Россию, у России, скорее всего, не останется другого выбора, кроме как применить ядерное оружие.

И я очень этого боюсь, потому что это ядерное оружие будет применено против Украины, конечно. И, вероятно, оно будет применено против Западной Украины. Просто для того, чтобы преподать урок Западной Европе, потому что это недалеко от границы с ЕС.

И это [Львов] мой родной город, поэтому я не в восторге от этой воинственной политики», – тревожилась Гавришко.

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English version :: Читать на английском «Такие, как Линдси Грэм, доведут до ядерного удара по Львову» – укро-историк

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