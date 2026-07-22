Если Россия решится на ядерный удар по Украине, его нанесут именно по Галичине, чтобы преподать урок Евросоюзу.

Об этом американской журналистке Кэти Хэлпер заявила украинский историк Марта Гавришко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она прокомментировала слова недавно скончавшегося сенатора-террориста, произнесённые в последний раз в Киеве, когда он угрожал России санкциями и говорил, что с помощью США Украина станет более смертоносной, чтобы «положить конец войне».