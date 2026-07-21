«Мы ответим!»: британцы всполошились из-за стрельбы российского сторожевого корабля вблизи Плимута

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20 июля, в день вступления в должность нового премьер-министра Великобритании Энди Бёрнэма, российский сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый» провёл боевую стрельбу в международных водах в 40 морских милях от побережья Плимута.

Британская пресса поднялась на уши, а новый премьер принял манёвры на свой счёт, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сегодня Бёрнэм выступил даже с кратким, но воинственным заявлением.

«Прежде всего мы должны рассматривать вчерашние события как откровенно безответственные. Это не первый случай, когда Россия действует подобным образом. Это лишь верхушка айсберга ежедневных угроз, с которыми сталкиваемся мы и наши союзники. Россия не должна сомневаться в решимости нового правительства и премьер-министра. Мы полны решимости противостоять российской агрессии на Украине, а также российской агрессии против всех наших союзников», – пригрозил Бёрнэм.

Ситуацию прокомментировал Виталий Шевченко, главный аналитик BBC Monitoring.