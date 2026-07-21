«Мы ответим!»: британцы всполошились из-за стрельбы российского сторожевого корабля вблизи Плимута
20 июля, в день вступления в должность нового премьер-министра Великобритании Энди Бёрнэма, российский сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый» провёл боевую стрельбу в международных водах в 40 морских милях от побережья Плимута.
Британская пресса поднялась на уши, а новый премьер принял манёвры на свой счёт, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Сегодня Бёрнэм выступил даже с кратким, но воинственным заявлением.
«Прежде всего мы должны рассматривать вчерашние события как откровенно безответственные. Это не первый случай, когда Россия действует подобным образом. Это лишь верхушка айсберга ежедневных угроз, с которыми сталкиваемся мы и наши союзники.
Россия не должна сомневаться в решимости нового правительства и премьер-министра. Мы полны решимости противостоять российской агрессии на Украине, а также российской агрессии против всех наших союзников», – пригрозил Бёрнэм.
Ситуацию прокомментировал Виталий Шевченко, главный аналитик BBC Monitoring.
«Я хотел бы вас успокоить В присутствии российских военных кораблей в Ла-Манше нет ничего необычного. Они делают это уже много лет, обычно проходя транзитом в другое место, где проводят учения.
Другое дело, что делает этот инцидент гораздо более серьёзным, так это учения с боевой стрельбой всего в 40 морских милях к югу от Плимута в тот день, когда вступил в должность новый премьер, хотя Кремль это отрицает.
Они сказали, что никакого сигнала в связи с политикой Бёрнема по поддержке Украины не было, мы не собирались намекать на что-либо учениями с боевой стрельбой. Так зачем они это сделали? Это часть того, что называется военной позицией – продемонстрировать свою мощь, силу.
«Неустрашимый» не заходил в территориальные воды Великобритании, это не нарушало никаких международных законов», – успокаивал студию BBC Шевченко.
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